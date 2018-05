Naomi Fontaine et Ligne brisée remportent Le combat des livres 2018

Le public a voté. Le roman Ligne brisée, de l'écrivaine métisse (de mère mennonite et de père métis) Katherena Vermette, a remporté Le combat national des livres 2018 , qui s'est déroulé cette semaine lors de l'émission Plus on est de fous, plus on lit !