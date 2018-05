Au point de rupture, un hameau du Nunavut crie à l'aide

Tous pensaient que la communauté de Pangnirtung, au Nunavut, se portait enfin mieux. Le hameau, qui affichait auparavant le plus haut taux de suicide du territoire, n'avait pas été le théâtre d'une telle tragédie depuis plus d'un an. Un groupe communautaire avait élaboré un plan proactif pour protéger les plus jeunes. Les gens respiraient mieux.