Une licence de pêche autochtone attribuée par Ottawa est actuellement contestée en cour. Le détenteur est un regroupement qui appartiendrait majoritairement à une société non autochtone.

L’automne dernier, le gouvernement Trudeau a créé un nouveau permis pour une entité autochtone sur la mactre de Stimpson, un fruit de mer exporté en Asie, où il est utilisé dans la préparation de sushis.

Le ministre des Pêches et des Océans, Dominic Leblanc, avait qualifié cette décision de « pas de plus vers la réconciliation ».

C’est finalement le consortium Five Nation Clam Company, géré par la Première Nation Elsipogtog au Nouveau-Brunswick et son partenaire néo-écossais Premium Seafood, qui a obtenu le quota de près de 10 000 tonnes par an et évalué à 10 millions de dollars.

Autres membres de la Five Nation Clam Company : Première Nation micmaque d'Abegwait, à l'Île-du-Prince-Édouard;

Première Nation micmaque de Potlotek, en Nouvelle-Écosse;

Première Nation innue de Nutashkuan, au Québec;

Les Inuits de NunatuKavut, au Labrador.

Huit autres entités autochtones souhaitaient également obtenir ce quota. L’une d’entre elles, la Première Nation de Miawpukek Mi'kamawey Mawi'omi conteste maintenant la décision en cour fédérale.

Selon elle, il s’agit d’un choix inéquitable puisqu’au moment de la sélection, la bande d’Elsipogtog, située dans la circonscription du ministre Leblanc, était seule au sein du consortium et aurait invité d'autres communautés à s'y joindre après avoir été sélectionnée.

La Cour fédérale devra déterminer si le « critère de priorité » a été respecté. Celui-ci est attribué lorsque l'application regroupe différentes communautés.

Selon des documents déposés à la cour par le ministère des Pêches et des Océans et obtenus par CBC, le consortium appartiendrait majoritairement à Premium Seafood. Seulement le quart des actifs seraient de propriété autochtone.

Les mêmes documents révèlent que le ministère et la compagnie Clearwater d’Halifax, qui détenait le monopole de la pêche de la mactre de Stimpson depuis 1999, auraient eu des discussions concernant des ententes estimées à 225 millions de dollars.

En échange, le cofondateur de Clearwater, John Risley aurait offert au ministère de redonner la moitié des permis que possédait sa compagnie à condition que le prochain détenteur fasse affaire avec eux pour certaines étapes de la production.

Les treize Premières Nations de la Nouvelle-Écosse se sont entendues pour faire affaire avec Clearwater lorsqu’elles ont voulu recevoir le permis.

Pour créer le permis pour les Autochtones, le fédéral a finalement retiré un quart de l’ensemble des quotas que possédait Clearwater sans qu'elle ne soit impliquée auprès du nouveau détenteur, le consortium Five Nation Clam Company.

La compagnie a menacé d’entreprendre des poursuites, mais elle n’a à présent enclenché aucune démarche juridique.