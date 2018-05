Le dramaturge huron-wendat Yves Sioui Durand, la poète innue Joséphine Bacon, l'artiste inuit Mattiusi Iyaituk et la fondatrice de Wapikoni mobile Manon Barbeau font partie des 20 créateurs qui deviendront membres de l'Ordre des arts et des lettres du Québec le 28 mai, à Montréal.

Cette distinction leur sera accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec afin de souligner « leur contribution remarquable au développement, à la promotion et au rayonnement des arts et lettres du Québec. »

Parmi les autres personnalités qui seront honorées : l'écrivain Victor-Lévy Beaulieu, le cinéaste Jean-Marc Vallée, la violoniste Angèle Dubeau et le sculpteur Armand Vaillancourt.

Les compagnons et compagnes sont choisis par le Conseil de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Le jury cette année était composé de Liza Frulla, René Homier-Roy, Maxime Codère, Marième Ndiaye, Kevin McCoy et Hannah Claus.

La cérémonie de remise d'insignes aura lieu à l'édifice Wilder Espace danse, au centre-ville de Montréal.