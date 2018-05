Tanya Tagaq, interprète de chant de gorge originaire de Cambridge Bay au Nunavut, publiera son premier livre, Split Tooth, le 25 septembre prochain.

Radio-Canada avec CBC Books

Le roman de 340 pages se situe dans le Nunavut des années 1970. Le lecteur y rencontrera une jeune femme qui arrive à trouver de la magie dans le monde qui l’entoure malgré la violence et l'alcoolisme qui sévissent dans sa communauté.

« Tanya Tagaq explore un monde où les distinctions entre le bien et le mal, l’animal et l’humain, la victime et l’agresseur, le réel et l'imaginaire perdent leur sens, mais où le pouvoir de l'amour persiste », décrit l'éditeur du livre, Penguin Random House, sur son site.

« Elle passe sans effort du roman à l'essai, du mythe à la réalité, de la poésie à la prose, et évoque un monde et une héroïne que les lecteurs n'oublieront jamais », promet-il.

Membre de l'Ordre du Canada, Tanya Tagaq a remporté le prix Polaris du meilleur album canadien en 2014 pour Animism.

Son album de 2016, Retribution, une collection de chansons bouleversantes sur le viol des femmes et des terres, a été en nomination pour un prix Juno 2018 et pour le prix Polaris 2017.