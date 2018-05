Janelle Wawia, une jeune designer autodidacte de Thunder Bay, en Ontario, présentera ses créations au défilé inaugural de la semaine de la mode autochtone à Toronto (Indigenous Fashion Week Toronto), le 31 mai.

Radio-Canada avec CBC

La jeune femme, originaire d’Opwassganasingiing dans le Nord-Ouest ontarien, participe pour la première fois à un défilé de mode. Pour l’occasion, elle propose sept tenues complètes.

Lauréate du prix Barbara Laronde 2016 pour son travail avec la fourrure, l’artiste utilise des matériaux « qu’elle trouve dans sa cour arrière », tels des épines de porc-épic, du cuir et la fourrure des animaux chassés sur les trois lignes de trappe de sa famille. Elle en fait des vêtements et des bijoux qu’elle a appris à concevoir grâce à son entourage.

Des épines de porc-épic en train d'être teintes par Janelle Wawia. Photo : Janelle Wawia

Pendant qu’elle vivait au Yukon, une femme lui a montré comment faire un mocassin et l’a incitée à créer l’autre. Cinq ans plus tard, à Toronto, elle poursuivait son éducation avec des femmes trappeuses.

Le perlage fait aussi partie de son champ d’expertise, tout comme la peinture, mais elle souhaitait utiliser les ressources de la nature pour créer ses mocassins, mitaines et chapeaux.

Paire de boucles d'oreilles florales perlées par Janelle Wawia. Photo : Janelle Wawia

L’artiste, qui a l’habitude des commandes sur mesure, est heureuse de participer à cette semaine de la mode autochtone, où elle pourra s’exprimer plus librement. Pour elle, il s’agit d’une nouvelle étape dans sa carrière.

Des designers comme Janelle, c’est ce que recherchait Sage Paul, un artiste de la Nation Dene, en fondant cet événement, qui aura lieu à Toronto du 31 mai au 3 juin.

Lui-même designer, il souhaite, grâce à cette initiative, présenter le travail d’artistes et de designers autochtones qui se démarquent.

Il souhaite aussi donner une place à la mode, à l’artisanat et aux textiles autochtones du Canada, des États-Unis et du Groenland.

Un sac à main fait de cuir et de fourrure par Janelle Wawia. Photo : Janelle Wawia

La mode autochtone peut redéfinir la mode et l’art populaire : notre mode raconte nos histoires, nos traditions, notre souveraineté et notre résilience Sage Paul, directeur artistique de la semaine de la mode autochtone à Toronto

Pendant quatre jours, le public aura l’occasion d’élargir sa compréhension de la mode autochtone. Des designers, des artistes, des universitaires et des chefs de file de l’industrie de la mode, tant autochtones que non autochtones, participeront aux débats et aux conférences présentés.

Quant au défilé inaugural « New Moon » (nouvelle lune), il mettra en valeur des artistes autochtones émergents. Les créateurs Lesley Hampton (Anishinaabe), Evan Ducharme (Metis), Warren Steven Scott (Nlaka’pamux), Sugiit Lukx Designs (Gitxsan) et Meghann O’Brien (Haida and Kwakwaka’wakw) partageront la passerelle avec Janelle Wawia.