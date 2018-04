Une nouvelle carte géographique interactive qui délimite les frontières des territoires ancestraux autochtones à travers le monde pourrait devenir un outil d'apprentissage précieux, estime son créateur.

Radio-Canada avec CBC

Le développeur Victor Temprano a passé des milliers d'heures à développer son site web. Il travaille maintenant à en faire un outil éducatif et un organisme à but non lucratif dirigé par des Autochtones.

« Beaucoup de colons ne sont pas vraiment conscients de la situation avec la terre, et beaucoup de gens s'y intéressent vaguement, mais il n'y a pas beaucoup de ressources pour l'explorer. Je suis vraiment heureux de voir que cela devient utile aux Autochtones eux-mêmes », affirme le pigiste originaire de Vancouver, qui se décrit lui-même comme un « colon ».

Le site, que Victor Temprano a créé en 2015, permet aux utilisateurs de parcourir (en français et en anglais) une carte du monde ou de faire une recherche par code postal. Les internautes peuvent ensuite voir des représentations colorées des territoires appartenant aux Premières Nations, aux Inuits ou aux Métis - que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Australie.

« [Les nations] se chevauchent. [La carte] est très chargée, et cela vous donne une idée de la complexité et de la diversité de l'histoire du pays », dit-il.

Le site comprend également un « guide aux enseignants », un blogue et des informations sur les contributeurs et les sources. Le développeur affirme recevoir de nombreuses contributions de membres de différentes communautés, d'éducateurs et de géographes.

À l'heure actuelle, le gouvernement fédéral ne dispose pas de ressources importantes décrivant les territoires autochtones ancestraux.

Pour Victor Temprano, l'idée de créer un tel site lui est venue de son propre intérêt à comprendre l'histoire du Canada. « [Le site] peut parfois être un peu menaçant pour l'identité des non-Autochtones, parce qu'il s'agit de savoir à qui appartient la terre », dit-il.

Le développeur espère ainsi « semer des graines dans les esprits ». « L'idée étant de conduire doucement les gens à avoir une prise de conscience historique, et l'appliquer à d'autres aspects de leur vie », ajoute-t-il.