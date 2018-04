Une quinzaine de femmes oeuvrant dans le domaine des soins de santé se sont réunies cette semaine à Fort McMurray pour discuter des meilleures façons de faire en matière de maïeutique, soit l'accouchement pratiqué par les sages-femmes. Un consensus s'est dégagé de la rencontre : il faut plus de sages-femmes dans les collectivités rurales et autochtones de l'Alberta, surtout dans le nord.

Radio-Canada avec CBC News

Danielle Voyageur, une doula dont le rôle est d’accompagner les femmes avant et après leur accouchement, voit régulièrement à Edmonton des Autochtones enceintes loin de chez elles, isolées pour quelques jours dans une grande ville qui leur est inconnue.

Elles sont seules, séparées de leurs proches et du soutien dont elles auraient bénéficié dans leur communauté. Je veux changer ça. Danielle Voyageur, doula à Edmonton

Danielle Voyageur, doula à Edmonton. Photo : Radio-Canada/David Thurton

Evelyn George, du Conseil autochtone national des sages-femmes (CANSF), a souligné que le souhait de son organisation est de permettre que plus de naissances se déroulent dans les communautés autochtones. Le CANSF veut non seulement amener des sages-femmes dans les communautés autochtones, mais aussi permettre à des membres des Premières Nations, des Métisses et des Inuites de joindre la profession.

Les sages-femmes autochtones pratiquaient des accouchements depuis toujours, quand soudainement, la médecine coloniale les a écartées, a souligné Mme George.

Cette responsabilité a été enlevée aux sages-femmes traditionnelles, enlevée à nos grands-mères. Evelyn George, du Conseil autochtone national des sages-femmes

Evelyn George, responsable du programme communautaire du Conseil autochtone national des sages-femmes. Photo : Radio-Canada/David Thurton

Les intervenantes présentes mercredi à Fort McMurray ont dit vouloir ramener les pratiques médicales modernes dans les collectivités et les combiner aux pratiques autochtones traditionnelles.

Inclure la famille et la communauté quand il y a une naissance et dans les semaines et les mois qui suivent « renforce les liens entre la mère et l'enfant », a soutenu Danielle Voyageur.

Les participantes à l'atelier de mercredi ont dit souhaiter établir une meilleure relation avec les services de santé de l’Alberta – dont un représentant était présent – afin de leur faire comprendre le besoin criant de sages-femmes dans le nord de la province et dans les communautés autochtones.

Les autorités sanitaires ont indiqué qu’elles entendent améliorer l’accès aux services de sages-femmes.

Si les services de santé de l’Alberta comptent 112 sages-femmes, seulement trois pratiquent dans les régions du nord.

Avec les informations de David Thurton, de CBC News