Échange canado-américain pour améliorer la santé des Autochtones

L'École de médecine du Nord de l'Ontario (EMNO) et l'University of Minnesota Medical School Duluth (UMMSD) pourront désormais échanger des idées et de l'information. Ces échanges doivent permettre d'améliorer la santé et l'éducation des Premières Nations, des Métis et des Autochtones des deux côtés de la frontière canado-américaine.