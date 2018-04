Des plantes, animaux et insectes envahissants se retrouvent dans de nouveaux habitats, parfois intentionnellement et parfois accidentellement. Les espèces transplantées menacent alors les écosystèmes et il faut vite les éliminer, dit la science. Mais certains se demandent s'il n'y aurait pas une meilleure approche et puisent dans les connaissances des peuples autochtones pour trouver une réponse.

Radio-Canada avec CBC News

Nicholas Reo est chercheur et professeur d'anthropologie au Dartmouth College, situé à Hanover, dans le New Hampshire. C’est aussi un Anichinabé originaire de Sault-Sainte-Marie, au Michigan.

Il a constaté que, pour plusieurs Autochtones, les espèces exogènes ne sont pas considérées comme des menaces.

Des collaborateurs anichinabés m’ont dit que toutes les plantes et tous les animaux ont leur utilité, dit-il. Il est de notre responsabilité de découvrir en quoi ils peuvent être utiles. Nicholas Reo, chercheur et professeur au Dartmouth College

Nicholas Reo est chercheur et professeur d'anthropologie au Dartmouth College. Photo : Radio-Canada/Eli Burakian

La sagesse autochtone ne s’inquiète pas des raisons derrière l’apparition d’une espèce venue d’ailleurs, accordant plutôt de l’importance à la relation qu’il est possible de bâtir avec elle.

« Nous faisons partie d’un même réseau, d’une même grande famille, qui n’inclut pas uniquement les humains, mais aussi les autres êtres vivants », explique M. Reo.

« Alors, quand un nouvel animal ou une nouvelle plante s’installe chez vous, comment s’adapter? » demande-t-il.

La réponse n’est pas toujours claire. Mais les communautés anichinabées explorent les différentes possibilités.

« C’est une orientation totalement différente de celle de la plupart des scientifiques », reconnaît-il.

Je pense que certains chercheurs seraient ouverts à la possibilité d’opter pour une approche plus participative, plus relationnelle, et ils pourraient en bénéficier. Nicholas Reo, chercheur et professeur au Dartmouth College

Nicholas Reo et ses étudiants ont remarqué qu’une telle approche n’était reflétée nulle part dans la littérature académique. C’est ce qui les a amenés à sonder les communautés autochtones des États-Unis et du Canada et tenter de comprendre comment elles réagissent à l’apparition d’espèces envahissantes.

De nombreuses communautés coopèrent avec les autorités locales pour trouver les réponses adéquates, a constaté M. Reo. De plus en plus, dit-il, elles trouvent ces réponses dans le savoir traditionnel.

Pour certaines communautés, il suffit de laisser aller les choses pour voir comment elles finissent par se placer d’elles-mêmes. Parfois, les intrus finissent par se faire une place dans la chaîne alimentaire et dans l’écosystème.

Que faire des quenouilles qui prolifèrent trop? Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Quenouille, pissenlit et petits fruits

Certains ont commencé à chauffer leur maison avec une nouvelle espèce de quenouille particulièrement envahissante. Celle-ci prolifère à grande vitesse et étouffe les milieux humides, en expulsant la flore et la faune indigènes.

La récolter régulièrement pourrait donc avoir des effets bénéfiques, même si Nicholas Reo convient qu’il est un peu prématuré de s’en servir comme combustible alternatif sans étudier davantage les impacts de ce choix.

Toutefois, il a récemment participé à un atelier culinaire incorporant des quenouilles indigènes et exogènes. « Tout ce que nous avons cuisiné était comestible, et certaines recettes étaient délicieuses », affirme-t-il.

De nombreuses autres plantes envahissantes ont des utilités démontrées.

Les pissenlits et les plantains sont parfois utilisés dans les médicaments traditionnels.

L’herbe à l'ail est utilisée comme assaisonnement.

Et les petits fruits d'autres plantes exotiques finissent en confiture. « Plusieurs communautés étaient ravies d’ajouter ces baies à leur diète », souligne M. Reo.

Des chercheurs se demandent par ailleurs s’il est possible de faire du compost de bonne qualité avec certaines plantes envahissantes, notamment en les combinant à des résidus de poisson. C’est une idée « très prometteuse », croit Nicholas Reo.

Il y a cependant beaucoup de travail à faire pour construire des ponts solides entre le savoir traditionnel autochtone et l’approche scientifique habituelle.

« Il faut impliquer les Premières Nations plus tôt et améliorer la collaboration avec les instances gouvernementales », selon le chercheur. Et bien sûr, le financement est lui aussi crucial.