Le gouvernement du Québec et l'association locale de tourisme Eeyou Istchee Tourism investissent plus de 400 000 $ pour améliorer le soutien aux entrepreneurs locaux et augmenter le nombre de services et activités pour les touristes qui visitent la région de la baie James.

L'annonce a été faite lundi dans la communauté crie de Oujé-Bougoumou, dans le Nord-du-Québec, par Robin McGinley, directrice d'Eeyou Istchee Tourism et Jean Boucher, député de la région d'Ungava.

« Il est important de continuer à investir dans le tourisme, car il n'en est qu'à ses balbutiements », a déclaré Mme McGinley.

Elle précise que plus de la moitié de l'investissement (210 000 $) permettra de prolonger le contrat pour une personne-ressource qui aide les entrepreneurs locaux des communautés cries à développer leurs entreprises.

« Les entrepreneurs ont besoin d'aide pour démarrer leur entreprise et créer des expériences, car nous savons tous que le démarrage d'une entreprise dans le Nord coûte cher », a déclaré Robin McGinley.

Une partie du nouveau financement provient de la Stratégie touristique québécoise au nord du 49e parallèle, mise en place en novembre 2011 dans le cadre du Plan Nord, un vaste plan de développement économique.

« Les destinations nordiques sont de plus en plus populaires et profitent des retombées économiques grâce aux touristes qui recherchent l'aventure », a déclaré M. Boucher, qui estime que son territoire « a un énorme potentiel touristique ».

Les statistiques montrent que les taux d'occupation dans la région - qui mesurent le ratio espace occupé et espace disponible, incluant les unités locatives, les hôtels, les gîtes touristiques et les hôpitaux - ont augmenté de 7,3 % après la période de pointe de 2017. Le nombre de visiteurs dans les offices de tourisme a augmenté de 31 % par rapport à la même période en 2016.

Le reste de l'argent neuf, soit 193 000 $ provenant conjointement de Québec et d'Eeyou Istchee Tourism, servira à soutenir trois projets dans les communautés de Chisasibi, de Nemaska ​​et de Wemindji.

À Chisasibi, 110 000 $ serviront à construire une résidence pour touristes à côté de l'Auberge Maanitaaukimikw, qui a ouvert ses portes en 2016.

Nemaska ​​consacrera 65 000 $ à la création d'une route culturelle mettant en valeur l'enseignement des aînés, et Wemindji dépensera 18 000 $ pour un plan visant à offrir des visites guidées dans la communauté.

Selon le reportage de Susan Bell, de CBC