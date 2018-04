Près de la moitié des Manitobains sont d'avis que le système de justice est inégalitaire envers les Autochtones, indique un sondage.

Radio-Canada avec CBC

Quarante-quatre pour cent des Manitobains ont répondu non quand on leur a demandé si le système de justice était équitable envers les Autochtones à l'occasion d'un sondage effectué en mars par Probe Research. Cinquante-six pour cent ont répondu oui à la même question.

Le sujet était au centre des discussions à la suite de deux acquittements très médiatisés en début d'année : ceux de deux personnes non autochtones accusées d'avoir tué de jeunes Autochtones.

Gerald Stanley a été acquitté en février de la mort par balle de Colten Boushie, âgé de 22 ans, en Saskatchewan. Deux semaines plus tard, au Manitoba, Raymond Cormier a été déclaré non coupable du meurtre au second degré de Tina Fontaine.

Les acquittements ont été suivis par des manifestations et des marches partout au pays pour demander un changement au système de justice.

Probe Research a interrogé un échantillon aléatoire de 1000 Manitobains entre le 12 et le 29 mars. Avec un échantillon de 1000 personnes, l’entreprise affirme que le sondage est précis à 95 % et qu'il présente une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 %.

Les perceptions de la population

Mary Agnes Welch, chercheuse principale à Probe Research, dit avoir été frappée par la répartition presque égale des réponses.

« Les Canadiens aiment penser que nous sommes un pays juste, que notre système judiciaire est l'un des meilleurs et que nous faisons les choses correctement », a-t-elle déclaré.

« Je pense que lorsque de nombreuses personnes au Manitoba disent : "En fait, nous sommes un peu inquiets à ce sujet, nous ne pensons pas que le système est juste pour un groupe important de personnes dans notre province", ce n’est pas facile à admettre pour les Canadiens », précise Mme Welch.

Différence d’opinions

Le sondage a également démontré des « variations notables » dans l'opinion publique en fonction des caractéristiques des répondants. Les résidents de Winnipeg, les femmes et les membres de ménages à faible revenu étaient tous plus susceptibles de dire que les Autochtones sont traités injustement.

Un peu moins de la moitié (49 %) des résidents de Winnipeg ont déclaré que le système était équitable, comparativement à 66 % des résidents de l'extérieur de Winnipeg.

Soixante-seize pour cent des partisans du Parti progressiste-conservateur provincial ont déclaré que le système était juste, comparativement à 33 % des partisans du Nouveau Parti démocratique (NPD) et 41 % des partisans libéraux.

Moins de la moitié (47 %) des Autochtones estimaient que le système était équitable, comparativement à 58 % des non-Autochtones.

Le sondage ne demandait pas aux Manitobains si leur opinion avait changé à la suite des acquittements de Gerald Stanley et de Raymond Cormier.

Nous nous demandons si les Canadiens ont confiance dans l'ensemble du système de justice, et comment il traite un groupe de citoyens précis. Mary Agnes Welch, chercheuse principale chez Probe Research

« Un système de justice doit avoir la confiance des Canadiens pour être légitime, et pour avoir une véritable autorité, il doit avoir la confiance du peuple », a souligné Mary Agnes Welch.