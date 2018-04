Deux femmes accusent l'acteur Will Strongheart, vu récemment dans le film Cheval indien, de les avoir battues.

Radio-Canada avec CBC

Le 13 avril, Melanie Rope a publié un commentaire public sur son compte Facebook sur l'agression vicieuse qu'elle aurait subie de la part de l’acteur, ainsi qu'une photo de son visage enflé et meurtri après sa sortie de l'hôpital.

Le message de la jeune femme originaire de la Première Nation Carry the Kettle Nakoda, en Saskatchewan, a été largement diffusé sur les médias sociaux à partir de vendredi matin jusqu'à ce que Facebook le retire le lendemain. Dans sa publication, elle détaille également d'autres allégations d'abus sur d’anciennes partenaires de l’acteur.

« Il ne s'agit pas d'essayer d'enlever quoi que ce soit au film, mais de donner aux gens la possibilité d'y réfléchir à deux fois avant de le voir », a déclaré l’étudiante en travail social à l'Université de Regina, qui dit avoir fréquenté l’acteur pendant un peu moins d'un an, en 2009-2010.

« Il menaçait de me tuer alors qu'il me battait », a déclaré Melanie Rope, se souvenant d’une nuit où l’acteur l’a battue dans sa maison de Regina après y être entré dans un accès de rage.

Selon la jeune femme, l’acteur de la Première Nation saskatchewanaise de Keeseekoose a ensuite été accusé, reconnu coupable et condamné pour deux chefs d'agression causant des lésions corporelles.

Il a passé 18 mois en détention : six mois dans un établissement correctionnel de Regina, et un an au pavillon de ressourcement Willow Creek.

Melanie Rope en 2010, après sa sortie de l'hôpital Photo : Courtoisie

Une autre femme, Danielle Moore, affirme avoir été battue par l’acteur quand elle vivait une relation avec lui. « J'ai choisi de ne pas me taire, j'ai choisi de parler, j'ai choisi d'inspirer », a-t-elle déclaré au sujet des années de violence et de traumatisme qu'elle affirme avoir subi.

La mère de quatre enfants, membre de la Première nation Batchewana, est conseillère en santé mentale et en toxicomanie à Sault-Sainte-Marie, en Ontario.

« Malheureusement, nous vivons dans une société où les femmes des Premières Nations sont les moins protégées du Canada », dit-elle.

Ces accusations surviennent dans la foulée de la sortie du film Cheval indien, un film sur les pensionnats autochtones qui a attiré l’attention des médias nationaux. Will Strongheart y joue un personnage de soutien, Virgil, le meilleur ami du personnage principal, Saul Indian Horse.

Le film, adapté du roman primé de l'écrivain anishinaabe Richard Wagamese, raconte une histoire qui met en lumière le traumatisme causé par les pensionnats à travers les yeux d'un garçon.

Un sujet réglé

Sans répondre à chacune des accusations contre lui, Will Strongheart a envoyé un courriel au réseau anglais de Radio-Canada samedi, affirmant qu'il est conscient de ce qui a été publié contre lui.

« C'est à peu près la dixième fois que de tels messages ont été publiés au cours des huit dernières années », écrit-il dans un courriel.

« Je tiens à vous informer que cette question a été réglée depuis 2010. Cependant, en raison de mon récent rôle au cinéma […] ces deux femmes ont trouvé des raisons de se prononcer chaque fois que je suis mentionné publiquement », affirme-t-il, affirmant s’être excusé « publiquement et personnellement »

Danielle Moore et Melanie Rope ont toutes deux déclaré qu'elles n'avaient jamais reçu d'excuses personnelles.

Trois productrices du film Cheval indien ont quant à elles donné leur appui aux femmes qui ont dénoncé les violences. « Nous aimerions reconnaître le courage des femmes qui ont témoigné de leurs expériences et nous croyons fermement que tous les survivants méritent d'être entendus [...] Nous avons été choquées et profondément attristées d'entendre leurs vérités aujourd'hui », ont écrit Paula Devonshire, Christine Haebler et Trish Dolman.