L'artiste Jay Soule a loué un panneau d'affichage à une intersection importante du centre-ville de la métropole ontarienne et y a inscrit des phrases lourdes de sens pour dissiper des préjugés persistants sur les Autochtones.

Radio-Canada avec CBC

Les mots écrits à l’encre noire et rouge sont puissants : « L'argent versé aux Premières Nations ne sort pas de la poche des contribuables. Il s'agit de paiements pour l'utilisation des sols, d'annuités versées en vertu d'un traité et d'intérêts provenant d'un fonds de placement géré par le fédéral. »

Jay Soule, originaire de la Première Nation des Chippewas de la Thames en Ontario, travaille comme artiste multimédia à Toronto. Il est connu sous le pseudonyme « Chippewar ».

Le panneau publicitaire est son plus récent projet d'art public. Affiché à l’angle de la rue Richmond et de l'avenue Spadina, il se veut une réponse à ce que Jay Soule appelle « des croyances non fondées » selon lesquelles les contribuables canadiens financent les communautés autochtones.

« Je l'ai entendu il y a cinq ans, quand le mouvement Idle No More a vu le jour et je l'ai entendu il y a quelques semaines, après l'acquittement de Gerald Stanley », dit-il. Les commentaires entendus étaient les mêmes et laissaient entendre qu’il fallait « arrêter d'utiliser les impôts pour payer les Indiens », se désole l’artiste.

« Je veux dissiper les mythes sur l'origine de l'argent alloué aux communautés autochtones, parce que je crois que la désinformation nourrit le racisme systémique. »

L'artiste multimédia Jay Soule, originaire de la Première Nation des Chippewas de la Thames en Ontario. Photo : CBC Arts

La culture pop « autochtonisée »

Après avoir payé de sa poche l’utilisation du panneau publicitaire – 1600 $ pour le mois d’avril – Jay Soule dit avoir reçu des commentaires positifs.

« Je l'ai fait pour les Autochtones, pour les armer avec de vraies données, parce que trop longtemps, on a accepté la désinformation et les mensonges, que ce soit sur les bancs d’école, dans les médias ou par les politiques gouvernementales, et nous avons fini par croire en ces mensonges », ajoute Jay Soule.

En utilisant l’espace public et la culture pop, l’artiste souhaitait aussi se rapprocher de la jeunesse autochtone et créer des liens avec cette dernière. « J’emprunte à la culture pop et je ''l’autochtonise'' pour converser avec les jeunes », dit-il.

« Les jeunes prendront soin de nous dans l’avenir, ce sont eux qui agiront, il est donc important de leur transmettre les vraies informations », ajoute-t-il.