Plus de 20 000 personnes se sont inscrites au cours « Canada autochtone » offert gratuitement en ligne depuis un an, ce qui en fait la formation sur le web la plus populaire au Canada en 2017, selon une liste compilée par Coursera, un agrégateur de cours en ligne.

Radio-Canada avec CBC

Créé par l'Université de l'Alberta, le MOOC, pour Formation en ligne ouverte à tous, propose 12 modules traitant de l’histoire et des enjeux contemporains du Canada dans une perspective autochtone.

« De larges pans des réalités vécues par les Autochtones ont été escamotés au profit d'une vision colonialiste normative du Canada et de son histoire », rappelle Paul Gareau, professeur adjoint au programme d'études autochtones de l'Université de l'Alberta et responsable du cours intitulé Indigenous Canada.

Développé par la faculté des études autochtones de l’Université de l’Alberta avec la collaboration d'autres universitaires, autochtones et non autochtones, le cours a aussi eu des retombées significatives quant à la manière dont les Canadiens comprennent l’histoire des peuples autochtones.

Les modules traitent de la période précédant les contacts avec les Européens ainsi que de leurs relations avec les colons. Ils abordent également les mouvements autochtones contemporains tel Idle No More.

Les étudiants inscrits ont le choix d’étudier à leur rythme ou en groupe.

« Ce qui est vraiment génial avec ce cours, c'est qu'il touche autant les Autochtones que les non-Autochtones », précise Paul Gareau.

Une révélation pour certains étudiants

Avant de s'inscrire au cours il y a deux mois, Shirley Jubinville ne savait pas qu'elle était une survivante de la rafle des années 60. Retirée de sa famille en bas âge, elle avait été adoptée par une famille non autochtone.

Shirley Jubinville, une survivante de la rafle des années 60, a découvert son histoire en s'inscrivant au cours en ligne « Canada autochtone » offert par l'Université de l'Alberta. Photo : Fournie par Shirley Jubinville

Connue en anglais sous le nom de « Sixties Scoop », cette politique gouvernementale a arraché environ 20 000 enfants autochtones à leur famille entre 1960 et 1980 pour les faire adopter par des familles blanches au Canada, aux États-Unis et en Europe. Les jeunes autochtones ont par le fait même été dépossédés non seulement de leur famille, mais aussi de leur langue et de leur culture.

Shirley Jubinville dit avoir eu de la chance. Sa famille adoptive l'aimait et la traitait comme un membre à part entière du clan familial. Malgré tout, elle a traversé une crise identitaire importante.

« J'ai vécu toute ma vie en pensant que j'étais fondamentalement une personne blanche parce que j'avais grandi dans une famille blanche », souligne-t-elle, ajoutant que chaque fois qu’elle se regardait dans un miroir il y avait cette Autochtone qui la fixait.

En en apprenant plus sur la rafle des années 60, Shirley Jubinville a aussi compris qu'elle avait maintenant accès à une grande partie de son histoire, auparavant inconnue ou inaccessible. Elle a aussi réalisé à quel point tout ce qu’elle découvrait sur les peuples autochtones et les effets du colonialisme changeait sa perception d’elle-même et des Autochtones.

« C’est pour des gens comme elle que le cours a été créé », conclut le professeur Paul Gareau.