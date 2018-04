Enquête sur les femmes autochtones : 65 histoires d'injustices

Les têtes se relevaient et les cœurs semblaient peser moins lourd au fur et à mesure que les langues se déliaient. Près de 65 Atikamekw, Innus et Naskapis ont levé le voile sur de sombres pans de la réalité autochtone du Québec, lors du passage à Maliotenam, près de Sept-Îles, des commissaires de l'Enquête sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues (ENFFADA).