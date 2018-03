Le cinquième budget de Carlos Leitao prévoit notamment des investissements dans des logements dans le Grand Nord, la construction d'entrepôts et un soutien accru pour lutter contre les violences conjugales et sexuelles chez les Premières Nations.

Un texte d’Éric Larouche

Québec octroie 15,9 millions de dollars pour construire 45 logements privés au Nunavik sur cinq ans. Le budget prévoit aussi la mise sur pied d’un fonds de 5 millions pour stimuler la revente de logements privés sur ce territoire.

L’Office municipal d’habitation Kativik reçoit également 22,1 millions de dollars pour construire trois entrepôts d’ici deux ans pour remplacer ses installations qui ont près de 40 ans.

Par ailleurs, l’entente conclut en 2013 par Québec avec l’Administration régionale Kativik et la Société Makivik pour le coût de la vie au Nunavik est prolongée d’un an, au coût de 13 millions de dollars.

Lutter contre les dépendances

Le budget prévoit aussi 10 millions pour déménager le Centre de traitement Isuarsivik de Kuujjuaq, qui est le seul endroit au Nunavik à offrir un service de traitement des dépendances, vers un nouvel édifice plus fonctionnel et avec une plus grande capacité d’accueil.

Québec mise sur l’aide du fédéral pour financer ce projet, dont les coûts sont évalués à 32 millions de dollars. Aucun échéancier n’est précisé.

Contrer les violences conjugales et sexuelles

Des 96 millions de dollars prévus dans le budget Leitao pendant cinq ans pour lutter contre les violences conjugales et sexuelles, 14,4 millions sont prévus pour adapter l’aide à la réalité des Premières Nations et des Inuits.

Miser sur le faune et la forêt

Pour que les communautés autochtones occupent une plus grande place dans le développement du territoire dans les domaines faunique et forestier, Québec octroie 5 millions par an pendant cinq ans pour favoriser des partenariats.

Nettoyer des sites d’entreposage

De plus, le budget prévoit 3 millions de dollars en quatre ans pour nettoyer différents sites d’entreposage des matières dangereuses résiduelles au Nunavik.