Après avoir participé à la London Fashion Week, la designer de mode crie et métis, Angela DeMontigny, est rentrée au pays pour présenter sa collection à l'Université Ryerson, à Toronto.

Radio-Canada avec CBC News

Angela DeMontigny, une des grandes designers de mode autochtone au Canada, vend ses créations depuis 1995 partout sur la planète. Elle incorpore dans le style résolument moderne de ses robes et manteaux des matériaux traditionnels comme la fourrure, le cuir et un perlage complexe.

« J'ai toujours voulu être une designer contemporaine. Je ne veux pas faire quelque chose qui est considéré comme stéréotypé, je souhaite montrer autre chose, changer la perception des gens sur les Autochtones en Amérique du Nord », dit Mme DeMontigny.

Sa plus récente collection se nomme « Of The Stars » que l’on pourrait traduire par Des étoiles. Elle est inspirée d'une histoire connue dans la communauté anishinaabe, « Daughters of the Seven Stars » (Les filles des sept étoiles), qui fait référence à la constellation des Pléiades dans le ciel.

Beaucoup de gens connaissent la mythologie grecque et de nombreuses autres cultures ancestrales. Mais personne ne connaît nos histoires, comment nous sommes reliés aux étoiles et tant d'autres récits racontant que nous sommes des étoiles, que nous sommes faits de la même matière que les étoiles. Angela DeMontigny

Une des pièces maîtresses de la collection automne/hiver de la designer autochtone Angela DeMontigny : le manteau bleu marine étoilé à franges. Photo : Radio-Canada/Grant Linton

« Je voulais absolument parler de ce sujet, c’est la raison pour laquelle nous offrons beaucoup de pièces brodées racontant cette histoire », a-t-elle précisé.

L’artiste puise son inspiration à partir de ses propres racines, mais aussi de contes anciens.

Une des pièces maîtresses de sa collection est un manteau de cuir bleu marine avec de longues franges et des étoiles brodées dans le dos, ainsi que des caractères syllabiques cris.

Ce défilé a été organisé par les étudiants inscrits au cours de planification d'événements de mode de la Faculté de mode de l’Université Ryerson à Toronto.