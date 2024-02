Une nouvelle organisation autochtone veut faciliter l’accès aux marchés publics fédéraux

En raison d'obstacles systémiques, les entreprises autochtones peinent à accéder aux marchés publics. Une nouvelle structure, l'Organisation d'approvisionnement des Premières Nations (OAPN), vient de voir le jour pour tenter de répondre à ce défi.

La création de cette organisation, qui a reçu le soutien de l’Assemblée des Premières Nations, a été annoncée le mardi 27 février.

Nous recevons moins de 1 % des 22 milliards que le gouvernement canadien dépense chaque année en achat de biens et de services , rappelle Shannin Metatawabin, le PDG de l’Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF), une des cinq organisations autochtones à l’origine de l’initiative.

À présent, nous disons : "ça suffit". L’approvisionnement fédéral, ça représente 1 ou 2 milliards par an, voire plus, pour l’économie autochtone. Nous avons donc décidé de travailler collectivement. Il n’existait jusqu’ici aucun système pour aider les entreprises autochtones à accéder à ces marchés , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Shannin Metatawabin est PDG de l’Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF), une des cinq organisations à l’origine de la création de l'Organisation d'approvisionnement des Premières Nations. Photo : Organisation d'approvisionnement des Premières Nations

Un modèle australien

Concrètement, l’ OAPN proposera quatre types de services : une certification et un répertoire des entreprises autochtones, des formations pour renforcer les capacités et la compréhension des processus complexes de passation des marchés du gouvernement, ainsi que du réseautage et des activités de promotion.

Elle puise son modèle dans une organisation australienne, Supply Nation, qui depuis 2009 certifie des entreprises autochtones et les aide à accéder à des occasions d’affaires, que ce soit auprès des marchés publics ou de compagnies privées.

C’est un modèle qui fonctionne. Les marchés publics représentent pour eux près d’un milliard de dollars par an , assure M. Metatawabin.

Pour lui, l’ OAPN pourrait aider à corriger la discrimination qui touche les entreprises autochtones, œuvrant ainsi à la réconciliation économique. Lancer une entreprise, pour les Autochtones, reste difficile, notamment parce qu’ils n’ont souvent pas de patrimoine financier, mais aussi parce que nous avons été systématiquement maintenus à l’écart des institutions , fait-il valoir.

Si les communautés autochtones voient une occasion viable de travailler avec le gouvernement fédéral via l’approvisionnement, il peut alors y avoir un cercle vertueux, avec la création de nouvelles entreprises et la croissance de celles qui existent déjà, estime encore celui qui aide depuis des années des PME autochtones à se développer.

Sans compter les possibilités qui peuvent s’ouvrir du côté de l’approvisionnement des gouvernements locaux, provinciaux et même le secteur privé, qui cherche à nouer des liens avec les entreprises autochtones, ajoute-t-il.

Pour l'instant, plusieurs obstacles persistent. Les marchés publics sont conçus pour éviter les risques, ce qui signifie qu'il est difficile pour les entreprises de remporter des contrats si elles n'ont pas déjà travaillé avec le gouvernement , remarque Jean Vincent, président du conseil d'administration de l' ANSAF .

Autre barrière : l'absence d'une base de données cohérente et fiable sur les entreprises autochtones, sur laquelle les organismes fédéraux pourraient s'appuyer.

Une cible de 5 %

En 2021, Ottawa s’est engagé à attribuer un minimum de 5 % de la valeur totale des contrats publics à des entreprises appartenant à des membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuit. Une cible définie après un processus de consultation entamé en 2019 par Services aux Autochtones Canada en vue de moderniser le système d’approvisionnement fédéral.

Les entreprises autochtones réclamaient en effet depuis plusieurs années une politique plus ambitieuse dans ce domaine. M. Metatawabin rappelle l’échec de la précédente Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones, établie en 1996.

Les entreprises autochtones ont dépensé beaucoup de temps et d’énergie en candidatant pour des marchés publics fédéraux, mais elles n’ont pas ou très peu réussi.

Il donne l’exemple des entreprises autochtones qui pouvaient fabriquer des masques N95 durant la pandémie, mais vers lesquelles le gouvernement ne s'est pas tourné.

Cette fois-ci, la stratégie de transformation de l'approvisionnement auprès des entreprises autochtones a été élaborée en partenariat avec des représentants du monde économique autochtone.

Nous avons eu plus de 25 réunions , affirme M. Metatawabin.

Ottawa avait promis, en 2021, que l'obligation de 5 % d’entreprises autochtones dans l’attribution des marchés publics serait mise en œuvre progressivement, jusqu’en 2024. Services aux Autochtones Canada a publié un calendrier détaillant son entrée en vigueur pour tous les ministères et les organismes fédéraux.

Comment cette mise en œuvre se traduit-elle concrètement? Au moment d’écrire cet article, le gouvernement n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue. Une chose est sûre : le processus bureaucratique n’est pas nécessairement aligné avec la réalité du terrain.

Comme le souligne M. Metatawabin, la transformation de la stratégie d’approvisionnement du gouvernement fédéral ne peut en effet pas seulement passer par des changements administratifs à court terme. Elle nécessite un travail de longue haleine, notamment pour renforcer les capacités des entreprises autochtones.

C’est ce à quoi veut précisément s’employer l’ OAPN qui,outre l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, regroupe également l'Aboriginal Financial Officers Association of Canada, le Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones, l'Autorité financière des Premières Nations et le Conseil de gestion financière des Premières Nations.

Nous avons besoin de temps et de soutien pour que les entreprises soient prêtes. Personne n’a pris le temps jusqu’ici de développer un tel espace , insiste M. Metatawabin, qui attire également l'attention sur le rôle que cette organisation pourrait jouer dans les processus de vérification et de reddition de compte, afin d’éviter les abus.

L' OAPN veut s'appuyer sur un financement du gouvernement fédéral pour ses cinq premières années de fonctionnement. Une fois opérationnelle, elle commencera à aider les entreprises autochtones pour qu'elles participent aux marchés d'approvisionnement. Elle entend ensuite devenir autonome en générant ses propres revenus.

M. Metatawabin s'inquiète toutefois au sujet du soutien d'Ottawa. Sa propre organisation, l’Association nationale des sociétés autochtones de financement, qui dit-il, est l'équivalent autochtone de la Banque de développement du Canada , reçoit de moins en moins de subsides fédéraux, au point que son fonctionnement est en péril.

Les signaux qu'Ottawa nous envoie en matière de réconciliation économique ne vont pas dans la bonne direction , regrette-t-il.