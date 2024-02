40 000 $ à offrir pour des projets pensés par de jeunes Hurons-Wendat

Que feriez-vous avec un chèque de 40 000 $? C’est la question que pose un groupe de jeunes de Wendake à leurs camarades pour les pousser à participer au projet Tiondiah!

Signifiant nous construisons ensemble en huron-wendat, ce projet leur permettrait de proposer des idées nécessitant un financement.

L’idée est de stimuler les jeunes et de créer des opportunités d’engagement , précise Mathieu Vallet, chargé de projet pour la Fondation Nouveaux Sentiers. C’est cet organisme qui a doté le comité des jeunes de 40 000 $.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de budget participatif , ajoute M. Vallet.

Le comité, baptisé Kwaweyih ( ensemble, nous sommes unis , en huron-wendat), se compose de 11 jeunes Hurons-Wendat, dont Faith Monier.

C’est un comité pour les jeunes, par les jeunes. Nous sommes soutenus par le conseil de bande et Nouveaux Sentiers et on espère pouvoir répéter l’expérience l’année prochaine , explique-t-elle.

Diego Gros-Louis Rock lui aussi fait partie de ce groupe. On s’occupe de développer la dimension graphique du projet, la communication… , détaille-t-il.

Sur les 40 000 $, 15 500 $ iront à des projets proposés par des jeunes âgés de 11 à 18 ans, et 24 500 $ iront à d’autres projets proposés par les 18-35 ans.

Ouvrir en mode plein écran Des membres du comité, baptisé Kwaweyih (ensemble, nous sommes unis, en huron-wendat) ont fait la promotion du projet dans les classes de l'école primaire Wahta’, à Wendake. Photo : Gracieuseté de Diego Gros-Louis Rock

Les projets que le comité retiendra seront ensuite soumis au vote. Ainsi, 1800 jeunes Hurons-Wendat seront appelés à s’exprimer sur les projets qu’ils souhaitent voir se réaliser. À l'issue de ce vote, le groupe s’est fixé un maximum de quatre projets pour la première tranche d’âge et huit pour la deuxième.

On veut que les projets proposés bénéficient aux jeunes de la communauté en priorité, mais tant mieux s’ils peuvent aussi toucher les jeunes non autochtones , expliquent encore les jeunes du comité.

On veut que les gens voient qu’on est des jeunes dynamiques et que le plus de jeunes possible déposent une idée de projet.

Les projets recherchés par le comité doivent toucher les jeunes , les aider à se développer dans leur milieu .

On veut donner une voix à la nation, aux jeunes, qu’ils s’impliquent directement. On veut aussi assurer un sentiment d’appartenance chez eux, même pour ceux qui vivent hors de Wendake.

Apporter des recherches détaillées, proposer un budget prévisionnel, obtenir les approbations qui seront parfois nécessaires et lister les différentes étapes à la réalisation du projet : les jeunes qui voudront déposer leur projet devront faire un bon travail de préparation pour se créer un dossier solide.

Évidemment, ils ne seront pas seuls. Le comité Kwaweyih sera justement là pour les épauler, ainsi que la Fondation Nouveaux Sentiers, surtout s’ils déposent leur projet avant la mi-mars.

En effet, la date butoir pour déposer une idée est fixée au 21 mars. Les projets seront ensuite présentés à la communauté entre le 15 et le 28 avril et le vote se tiendra sur deux jours, les 29 et 30 avril.

Ensuite, les projets sélectionnés devront être terminés le 31 octobre. Il y aura possibilité de les prolonger avec l’approbation du conseil de bande notamment.

Nouveaux Sentiers ne se prononcera pas sur la qualité des projets soumis, cela restera entièrement la prérogative du comité Kwaweyih.