Que signifie l’obligation de consulter les Premières Nations, les Inuit et les Métis?

Vous avez probablement entendu l'expression « obligation de consulter » ou « défaut de consultation » lorsqu'il s'agit des gouvernements et de leurs relations avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement?

Issue de trois décisions de la Cour suprême du Canada en 2004 et 2005, l'obligation de consulter - et, le cas échéant, d'accommoder les peuples autochtones - est une obligation légale de la Couronne avant de prendre des décisions susceptibles d'empiéter sur les droits ancestraux et les droits issus de traités.

Cette obligation s'applique aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et englobe un large éventail d'activités gouvernementales, depuis les commissions d'examen de la réglementation jusqu'à l'octroi de licences et de permis, mais elle est particulièrement évidente pour les projets ayant des incidences sur l'environnement et l'accès des peuples autochtones à la terre, à l'eau et aux ressources.

Au cours des 15 dernières années, les provinces et le gouvernement fédéral se sont efforcés de comprendre ce que cela signifiait , déclare en entrevue Hayden King, directeur général de l'Institut Yellowhead et membre de la Première Nation Beausoleil, en Ontario.

Si l'obligation est la même pour tous les gouvernements, la manière dont les provinces et les territoires s'acquittent de leur devoir de consultation varie.

Il est assez remarquable qu'après 15 ans, nous n'ayons toujours pas de processus de consultation normalisé , ajoute M. King. Dans de nombreux cas à travers le pays, nous constatons également l'échec de la consultation, qui n'est tout simplement pas effectuée. Elle n'est pas assez bien menée.

Hayden King est le directeur exécutif de l'Institut Yellowhead, un centre de recherche dirigé par les Premières Nations et basé à l'Université de Toronto.

Le gouvernement fédéral a donc élaboré un guide détaillé, étape par étape (Nouvelle fenêtre), à l'intention des fonctionnaires fédéraux, sur la manière de s'acquitter de l'obligation de consultation. Les premiers points prennent en compte l'impact négatif sur les droits et la force de la revendication de ces droits, ce qui détermine le niveau de consultation requis.

S'il n'y a pas d'impact sérieux, le processus de consultation comprend une notification et la divulgation d'informations pertinentes ainsi qu'une discussion sur les questions soulevées en réponse à la notification.

En revanche, s'il y a un impact négatif grave sur les droits, la consultation est plus longue et plus approfondie et peut comprendre de multiples réunions, des visites sur place, des recherches et des études.

La charge de la preuve d'une revendication de droits incombe toutefois aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis. Selon M. King, la capacité et l'expertise nécessaires pour répondre à chaque demande de consultation peuvent constituer un défi.

Recevoir une lettre par la poste ne constitue pas vraiment une consultation si l'on ne peut pas s'engager dans le processus , souligne le directeur.

Plus de belles paroles que de substance

Bruce McIvor, avocat métis et partenaire de First Peoples Law, organisme basé à Vancouver, explique que, d'après son expérience de travail avec les peuples autochtones d'un océan à l'autre, certaines provinces sont en avance dans leur façon de remplir ces obligations, tandis que d'autres sont à la traîne.

Ce que l'on constate dans différentes situations, c'est qu'il s'agit plus d'un discours que d'une réalité , indique-t-il. L'obligation de consulter ne devrait pas être une simple occasion pour les populations autochtones. Elle nécessite un engagement significatif.

L'avocat métis Bruce McIvor affirme que l'obligation de consulter exige un engagement significatif.

Bien qu'il ait indiqué qu'il existait des exemples de réussite en matière de modification de projets par le biais de la consultation, M. McIvor précise que le processus ne garantissait pas un résultat, en particulier lorsque les populations autochtones ne sont pas d'accord avec les mesures d'adaptation ou s'opposent carrément à un projet.

L'obligation de consultation ne les aidera pas dans cette tâche et peut même les conduire en prison. Tant que [les gouvernements] suivent la procédure, cochent toutes les cases, un tribunal se prononcera en leur faveur , note l’avocat.

Vers le consentement

Selon M. McIvor, le Canada doit s'orienter vers le consentement, qui a été confirmé dans de nombreuses affaires judiciaires par la Cour suprême du Canada.

Il est vraiment important d’aller vers cette direction, parce que la consultation est en fin de compte basée sur le déni permanent des droits des Autochtones et ce vers quoi nous devons tendre, c'est la reconnaissance et la mise en œuvre des droits des Autochtones.

La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ( DNUDPA ) reconnaît le droit de ces derniers au consentement préalable, libre et éclairé dans un certain nombre de ses articles, notamment avant que des mesures législatives ou administratives ne soient adoptées et mises en œuvre par un État.

Russell Diabo, analyste politique mohawk (kanien'kehá:ka) de Kahnawake, estime que le problème réside dans l'interprétation de la déclaration de l’ ONU par le Canada. L'année dernière, le gouvernement fédéral a publié son plan d'action pour la mise en œuvre de la loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Ils veulent une déclaration des Nations unies édulcorée , lance M. Diabo, qui raconte qu’il s'agit d'une déclaration non contraignante, mais qui fixe des normes internationales minimales.

Ils l'ignorent et imposent une législation nationale pour remplacer la Déclaration des Nations unies par la définition qu'en donne le Canada, ce qui revient, une fois encore, à l'obligation de consulter.

Russell Diabo, analyste politique de Kahnawake, estime que le problème réside dans l'interprétation de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. (Photo d'archives)

M. Diabo dit qu'il souhaitait que le gouvernement fédéral finance les communautés autochtones pour qu'elles mènent des recherches, établissent des cartes et planifient l'utilisation des terres sur leurs territoires traditionnels ou issus de traités. Je pense qu'ils ont l'obligation fiduciaire de le faire.

De son côté, M. King pense que les Premières Nations sont de plus en plus nombreuses à faire les choses à leur manière.

Nous voyons davantage de ces communautés organiser leurs propres cadres de consultation et de consentement. Elles sont moins intéressées par l'idée d'attendre que le gouvernement mette en place un régime de consultation qui soit réellement efficace et qui permette à ces communautés de se prendre en main , conclut-il.

D’après un texte de Ka’nhehsí:io Deer, de CBC Indigenous