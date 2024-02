Femmes autochtones du Québec tiendra un grand sommet pour ses 50 ans

Femmes autochtones du Québec va fêter ses 50 bougies en tenant un grand sommet sur l’avenir de la défense des droits des femmes autochtones du Québec, du 13 au 16 mai à Québec.

L’objectif : regarder le chemin parcouru et celui qu’il reste à faire en identifiant les enjeux prioritaires à court, moyen et long termes et proposer des pistes de solution.

À la mi-mai, environ 160 femmes issues des différentes communautés autochtones du Québec sont attendues pour ce sommet qui se veut un grand chantier de réflexion collective et de discussions.

Je veux vraiment entendre la voix des femmes. Ce sont elles qui vont pouvoir nous guider, nous donner réellement les solutions en lien avec leur milieu et nous aider à dresser les orientations pour notre plan de mise en œuvre , a lancé la présidente de Femmes Autochtones Québec, Marjolaine Étienne, à Wendake.

Publicité

Elle est venue annoncer la tenue du grand sommet devant une quarantaine de femmes élues autochtones participant au conseil des femmes élues de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

Le grand sommet s’inscrit dans le cadre des célébrations entourant le 50e anniversaire de FAQ .

Il y a 50 ans d’histoire, 50 ans de défense des droits des femmes autochtones. C’est un long chapitre, mais c’est aussi un moment pour pouvoir faire une pause, faire le point sur la situation au niveau des conditions de vie des femmes et identifier des pistes de solutions sur les enjeux qui nous concernent , a poursuivi Marjolaine Étienne.

L'événement portera sur différents thèmes, dont le leadership et la gouvernance, la culture et l'identité, le développement social et économique, le territoire et les changements climatiques.

Ouvrir en mode plein écran Les discussions porteront aussi sur l'avenir des jeunes femmes autochtones, en communauté et en milieu urbain. Photo : Radio-Canada

Marjolaine Étienne a indiqué avoir entendu, lors de sa tournée à l’été 2022, quelques mois après avoir été élue à la tête de Femmes autochtones du Québec, le désir des femmes de se rassembler notamment pour parler de leurs préoccupations sur la langue et la culture.

Publicité

FAQ a mené des luttes contre l’injustice, pour l’égalité, la non violence… mais on doit se projeter comme femmes autochtones, préoccupées dans nos milieux que ce soit en communauté ou urbain et c’est le momentum de pouvoir s’assoir, porter cette grande réflexion collective et trouver des solutions , a précisé Marjolaine Étienne.

Les femmes qui souhaitent participer à l'événement doivent s’inscrire au préalable.

Dans un communiqué de FAQ, la ministre responsable des Relations internationales, de la Francophonie et de la Condition féminine, Martine Biron, a dit avoir confiance que les constats et les recommandations qui découleront de ces échanges nous permettront de répondre avec plus d’impact aux besoins des femmes et des filles autochtones .

De son côté, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a rappelé qu’il est essentiel que les voix des femmes autochtones et leurs expériences vécues continuent d’être mises de l’avant .