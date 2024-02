Killers of the Flower Moon : pouvoir compter sur la communauté pour gérer ses émotions

L’actrice Lily Gladstone a eu beaucoup d’émotions à gérer lorsqu’elle a incarné Mollie Kyle dans le dernier drame historique de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Le film raconte l’histoire des meurtres d'Osage durant le début du XXe siècle. Riches en pétrole, des Osages ont été assassinés par des Blancs.

Pour ce rôle, Lily Gladstone, dont le père est Blackfoot et Nimiipuu, aremporté le Golden Globe de la meilleure actrice et a été nominée aux Oscars.

L’actrice explique qu'à certains moments du tournage de Killers of the Flower Moon, la panique s'emparait d'elle à l'idée de jouer un rôle qui pouvait être aussi perturbant. Elle a réussi à surmonter ces moments difficiles grâce à la communauté osage et aux 230 autres tribus présentes sur le plateau.

La prestation de l'actrice dans le film "Killers of the Flower Moon" a été acclamée par la critique internationale. (Photo d'archives)

Vous savez ce que c'est quand nous nous réunissons, quand nous sommes aussi nombreux... Nous rions , détaille-t-elle à CBC Indigenous.

Il y avait des enfants autour, il y avait des aînés autour. On se sentait très à l'aise. Ainsi, lorsque les caméras tournaient sur le traumatisme, vous aviez toute cette communauté avec vous qui, entre les coupures, qui riait, s'amusait et se divertissait , raconte-t-elle.

Mme Gladstone déclare que même entourée de tant d'Autochtones, elle a connu des moments difficiles pendant le tournage.

Elle se souvient d'une scène qui l'a marquée – non seulement pour elle, mais aussi pour ses partenaires, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro –, lorsque la mère de son personnage, interprétée par l'actrice crie et métisse Tantoo Cardinal, mourait entourée de sa famille.

Lily Gladstone interprète une riche héritière issue de la communauté osage, une nation autochtone de l'Oklahoma qui a connu la fortune au début du siècle dernier grâce à la présence d'une gigantesque réserve de pétrole souterraine. (Photo d'archives)

Mme Gladstone se souvient d'avoir essayé de se débarrasser de ce sentiment après le tournage de cette scène.

Nous faisions ces prises où nous sanglotions et nous ressentions vraiment à quel point c'était difficile, tout en pensant à ce qui se passait dans le film , affirme-t-elle.

[Dans le film], on voit ses ancêtres venir chercher la mère de Molly , rappelle-t-elle.

Elle raconte que dès qu'ils ont crié coupez , Tantoo Cardinal s'est levée de manière comique et a regardé autour d’elle, rompant ainsi la tension.

Nous n'avons fait que glousser et rire ce jour-là , confie Mme Gladstone.

Elle explique que Leonardo DiCaprio, au début, ne savait pas quoi penser de cette manière de gérer les émotions. Finalement, il a estimé qu’il serait bon que ce genre d’énergie plane plus dans le film.

Mme Gladstone est d'accord et affirme qu'il faut davantage d'humour autochtone dans les films plutôt que des traumatismes autochtones et un stoïcisme stéréotypé.

Regarder avec la communauté

L'actrice note que, bien que l'histoire se déroule dans les années 1920, peu de choses ont changé. Elle évoque la situation à Winnipeg, où les restes de deux femmes des Premières Nations se trouveraient dans la décharge de Prairie Green, mais les autorités refusent de la fouiller.

Fouillez la décharge. Nous parlons de femmes autochtones disparues et assassinées , dit-elle.

Robert De Niro, Martin Scorsese, Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio lors de la présentation du film « Killers Of The Flower Moon » au Festival de Cannes. (Photo d'archives)

Mme Gladstone raconte que sur les réseaux sociaux, elle avait conseillé aux gens de regarder Killers of the Flower Moon avec leur communauté.

Elle a aussi recommandé des ressources pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de regarder le film avec leur communauté et a déclaré qu'elle était reconnaissante de voir que la production du film avait beaucoup mentionné ces mêmes ressources sur son site web.

Lors de l'avant-première pour les Osages, Mme Gladstone explique que la salle était pleine de membres de la communauté qui se sentaient réconfortés d'être ensemble tout en regardant leur histoire traumatisante se dérouler à l'écran.

On peut ressentir la rage ensemble , dit-elle.

Vous pouvez pleurer et être avec votre famille pendant que vous regardez le film. On peut voir cette histoire se dérouler d'une manière qui est un véritable déclencheur, parce que c'est la vérité, parce qu'elle évoque des histoires que les gens ne connaissent pas.

Lorsque vous voyez cela dans la communauté et que vous le voyez ensemble, que vous êtes en mesure de le décortiquer et d'en parler ensemble, alors cela peut devenir une véritable source de guérison. Cela peut devenir quelque chose de très constructif , termine-t-elle.

Avec les informations de Candace Maracle, CBC Indigenous