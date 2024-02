Le Nunatsiavut décerne ses premiers prix pour la préservation de l’inuttitut

Le gouvernement du Nunatsiavut a décerné ses premiers prix pour la préservation de l'inuttitut et de la culture inuit, afin de mettre en valeur les personnes qui protègent la langue et la culture traditionnelle.

Parmi les premiers lauréats, Maria Merkuratsuk a remporté le Prix de la préservation culturelle, tandis que Nicholas Flowers a reçu le Prix de l'inuttitut.

Je suis très fière et très encouragée , a réagi Mme Merkuratsuk.

Maria Merkuratsuk a été désignée lauréate du premier prix de préservation culturelle décerné par le gouvernement du Nunatsiavut.

Cette dernière, qui a grandi à Nain, une communauté dans le Nunatsiavut, continue d'emmener des gens dans sa cabane, de partager sa culture et de transmettre des connaissances traditionnelles. Elle leur apprend ainsi à cuisiner et à fabriquer des mocassins, des bottes et des mitaines en peau de phoque.

Je ne fais que vivre ma culture. Et aujourd'hui, je suis si heureuse de la partager, et de partager mes savoirs. Sans cela, je ne sais pas qui je suis.

La lauréate affirme être reconnaissante envers ses parents et ses grands-parents, qui lui ont appris à vivre sur la terre. Pour elle, être sur la terre, c'est être chez soi , et c'est là que je veux être , a-t-elle déclaré.

L'aînée précise toutefois qu'elle ne connaît pas tous les aspects de sa culture, et qu'elle ne peut partager que le point de vue et les traditions de sa famille.

Les gens disent toujours que nous sommes en train de perdre notre culture, notre langue et tout le reste. Je veux simplement aider et faire comprendre aux gens que nous ne sommes pas en train de perdre notre culture et notre langue. Je continue à les enseigner , a-t-elle poursuivi.

Cette carte représente les quatre régions inuit du Canada : la région inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Nunavut, le Nunavik dans le Nord-du-Québec et le Nunatsiavut dans le nord du Labrador.

Transmettre la langue par l'enseignement

Quant à Nicholas Flowers, il a remporté le Prix de l'inuttitut et, à l'instar de Maria Merkuratsuk, il enseigne également le dialecte régional.

Ce dernier a commencé à apprendre l'inuttitut à l'école, et aujourd'hui, il s'entretient régulièrement avec des locuteurs natifs pour parler la langue.

Récemment, il a suivi le programme Aurniarvik à Iqaluit, au Nunavut, pour apprendre l'inuktitut en tant que deuxième langue.

Nicholas Flowers a commencé à apprendre l'inuttitut à l'école, et il se passionne pour l'apprentissage et l'enseignement de cette langue traditionnelle.

J'ai été très surpris d'être nommé. Je suis très reconnaissant du fond du cœur , a réagi M. Flowers.

Ce dernier donne des cours en ligne d'inuttitut pour adultes avec sa sœur, et participe bénévolement à plusieurs projets culturels à l'Amos Comenius Memorial School de Hopedale.

Selon l'enseignant, la connaissance de l'inuttitut enrichit le quotidien des Inuit sur le territoire.

De nombreuses activités traditionnelles que nous pratiquons en tant qu'Inuit sont mieux expliquées en inuttitut et, lorsque vous apprenez cette langue, j'ai le sentiment que vous pouvez profiter de la vie beaucoup plus que si vous ne parliez que l'anglais.

Toute personne âgée de plus de 15 ans peut devenir finaliste pour les nouveaux prix annuels décernés par le gouvernement inuit. Les lauréats reçoivent un prix de 1000 $ et une plaque.

