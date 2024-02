Poilievre offrirait aux Autochtones une part de l’impôt fédéral des entreprises

Pierre Poilievre a proposé jeudi une initiative qui permettrait aux Autochtones de toucher une partie des recettes fiscales provenant de l'industrie, ce qui, selon lui, accélérerait les négociations et l'approbation des projets de développement.

Le chef conservateur a annoncé jeudi, aux côtés de plusieurs dirigeants autochtones, à Vancouver, ce qu'il a appelé une redevance facultative sur les ressources des Premières Nations . Il a qualifié cette proposition de solution émanant des Premières Nations pour régler un problème créé à Ottawa .

M. Poilievre a expliqué que les Autochtones pourraient percevoir 50 % de l'impôt fédéral payé par les entreprises pour les activités industrielles menées sur leurs terres, sans passer par la garde bureaucratique d'Ottawa . En échange, l'industrie obtiendrait un crédit d'impôt.

Le chef conservateur affirme que cette redevance rendrait plus attrayants les projets liés aux ressources pour les Autochtones, et n'empêcherait pas les communautés d'utiliser d'autres arrangements comme les ententes sur les impacts environnementaux et les bénéfices.

La cheffe Donna Big Canoe, de la communauté des Chippewas de Georgina Island, en Ontario, affirme que l'héritage du colonialisme au Canada a conduit à des inégalités et que cette taxe sur les ressources constituerait un pas en avant.

M. Poilievre a déjà évoqué cette idée par le passé et il soutient qu'il a mené des consultations à ce sujet depuis janvier 2023. Mais l'Assemblée des chefs du Manitoba affirme que ses membres n'ont pas été consultés sur cette initiative.