Lara Kramer, guérir du trauma générationnel grâce à l’art

Après avoir parcouru les quatre coins du globe, l’artiste ojibwée-crie et mennonite Lara Kramer revient le temps d'une fin de semaine dans sa ville d'adoption pour revisiter deux de ses œuvres, Windigo (2018) et Them Voices (2021), à Espace libre. Deux pièces qui conjuguent danse contemporaine et arts de la scène, et abordent des thèmes qui lui sont chers, comme les répercussions des pensionnats pour Autochtones et le trauma intergénérationnel.

Les pièces sont toujours pertinentes et d'actualité, mais il est intéressant de revenir là où j’étais dans la vie au moment où j’ai créé les deux pièces. Si le message est toujours là, leur structure est devenue plus mature, plus digérée , affirme la chorégraphe et danseuse.

Ouvrir en mode plein écran Les interprètes Peter James, Jassem Hindi et Lara Kramer durant la pièce « Windigo ». Photo : Frederic Chais

Dans Windigo, Lara Kramer revient dans la communauté de Lac Seul, en Ontario, où a grandi sa grand-mère. Elle remet en question le récit canadien du projet colonial de réconciliation et utilise la narration comme forme de résistance. Les interprètes Peter James et Jassem Hindi se partagent la scène, tandis que le son original est joué en direct par Lara Kramer.

La pièce est assez visuelle. Il y a plusieurs objets sur la scène, et cela donne l'impression que c'est un paysage vivant. Puis les histoires abordées ne sont pas racontées de manière linéaire, mais plutôt on retrouve une narration multiple , explique celle qui réside à Montréal depuis 20 ans.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste multidisciplinaire Lara Kramer durant la pièce « Them Voices ». Photo : Charles Lafrance

Dans Them Voices, qui a été conçue en 2020 et présentée pour la première fois en 2021, Lara Kramer incarne – seule sur scène – une multitude de personnes, à la fois un enfant, à la fois une aînée, incarnant ainsi les voix du passé et de l’avenir, tout en s'appuyant sur du visuel fort, à l'instar de Windigo.

Si la pièce a été créée en plein cœur de la pandémie, elle l'a aussi été durant une période où les découvertes de possibles sépultures anonymes à travers le pays étaient devenues un sujet brûlant dans l'actualité, se souvient l'artiste. Ça a eu une influence sur la narration de cette pièce , précise-t-elle.

Guérir à travers l'art

Au cours des dernières années, tant Windigo que Them Voices ont été présentées aux quatre coins du globe, de l’Australie à la France, en passant par la Nouvelle-Zélande à la Norvège, mais il s'agit de la première fois que les deux pièces sont présentées une à la suite de l'autre dans une même soirée.

Et pour la principale intéressée, c'est l'idéal, puisqu'elles se complément.

Ces deux œuvres contemplent et traitent de notre interrelation et de notre lien avec la terre, du déracinement de la terre, de l’éloignement de la terre.

Originaire de London en Ontario, Lara Kramer est la première génération de sa famille à ne pas avoir fréquenté les pensionnats pour Autochtones, et elle l'admet, cela a influencé son travail tout au long de sa carrière.

Mes premières œuvres examinaient de plus près les impacts des pensionnats à travers les histoires que j'avais entendues de ma mère, qui est elle-même une survivante , raconte celle qui est mère de deux enfants.

Ouvrir en mode plein écran La pièce « Windigo » a été présentée au public dès 2018. Photo : Frederic Chais

Mais avec Windigo, elle a commencé à aborder la dimension territoriale du trauma. Je voulais aller au-delà de l'impact des pensionnats. Je voulais raconter comment nos territoires ancestraux ont été maltraités, par le capitalisme et les compagnies qui y ont extrait les ressources. Et d'une certaine manière, tout cela est connecté au phénomène des pensionnats , explique la chorégraphe de 44 ans.

Il y a une fragmentation dans notre lignée familiale, mais il y a aussi une fragmentation dans notre relation par rapport à la terre.