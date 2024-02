Une dizaine d’artistes autochtones nommés aux prix Juno

Elisapie, Shawnee Kish, William Prince ou Jeremy Dutcher figurent parmi les nombreux Autochtones qui ont été nommés aux prix Juno 2024. Mais l'un d'eux se démarque : Aysanabee. Son premier album est sorti il y a à peine un peu plus d'un an, et déjà, l'artiste oji-cri mène le bal avec trois nominations.

Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai ressenti une grande émotion, même un sentiment de soulagement , raconte Aysanabee en entrevue à Espaces autochtones. J'étais même un peu surpris, car normalement on espère avoir au moins une nomination, mais là, j'en ai eu trois!

Ce dernier est finaliste dans les catégories Artiste ou groupe autochtone contemporain de l'année, Album alternatif de l'année et Auteur-compositeur de l'année. Dans cette dernière catégorie, il se retrouve en compétition avec le musicien folk et country William Prince, membre de la Première Nation Peguis au Manitoba.

C'est génial de voir que de plus en plus d'Autochtones sont nommés dans d'autres catégories qui ne sont pas spécifiquement dédiés pour les Autochtones. [...] J'ai vraiment l'impression que les gens nous accordent plus d'attention, et j'en suis reconnaissant.

Les deux opus d'Aysanabee ont d'ailleurs été signés avec la maison de disques Ishkōdé Records, fondée par Amanda Rheaume et Shoshona Kish, et qui est l'une des premières qui soient autochtones et féminines du pays.

Quand j'ai signé avec elles, je n'avais pas des millions d'écoutes sur Spotify et je n'étais pas viral sur TikTok, ce qui n'est pas normal dans l'industrie de la musique. Mais elles ont tenté leur chance avec moi, et on a pu aller aussi loin en peu de temps , se rappelle l'artiste membre de la Première Nation Sandy Lake dans le nord-ouest de l'Ontario.

Inuktitut d'Elisapie à l'honneur

L'Inuk Elisapie est quant à elle finaliste dans deux catégories : Graphisme d'album de l'année et Artiste ou groupe autochtone contemporain de l'année pour son album Inuktitut, sorti en septembre dernier, dans lequel elle chante en inuktitut des classiques de la musique populaire, dont Heart of Glass de Blondie ou Time After Time de Cyndi Lauper.

Ouvrir en mode plein écran L'autrice-compositrice-interprète inuk Elisapie a obtenu une nomination dans la catégorie Graphisme d'album de l'année pour Inuktitut, son quatrième album. Photo : Bonsound / Véronique Lafortune/Mali Savaria-Ille/Billy Club

Ce qui devait être un petit projet pour le nord, ma famille et mes amis est devenu un voyage de recherche de l'âme et finalement un album très personnel. Ces vieilles chansons de mon enfance racontent chacune une histoire , écrit-elle dans une publication Facebook à la suite de ses deux nominations.

La chanteuse mohawk et bispirituelle Shawnee Kish figure aussi dans les catégories Artiste ou groupe autochtone contemporain de l'année et Album adulte alternatif de l'année pour son deuxième album Revolution.

J'aimerais pouvoir revenir en arrière et dire à moi quand j'étais enfant, lorsque j'avais le plus besoin de la musique, que ce moment allait se produire, c'est incroyable.

Pour l'Album adulte alternatif de l'année, elle se retrouve en compétition avec le musicien wolastoqey (malécite) Jeremy Dutcher, qui est basé à Montréal.

Folk, blues et gospel

Le musicien folk et country de la Première Nation Peguis au Manitoba William Prince se retrouve quant à lui sur la prestigieuse liste pour l'Auteur-compositeur de l'année.

L'artiste originaire de Winnipeg concilie ses héritages autochtones et religieux dans sa musique. En 2017, il a déjà remporté un prix Juno dans la catégorie Album roots contemporain de l'année pour son premier album Earthly Days.

Par ailleurs, cette catégorie sera à surveiller cette année, puisque trois des cinq finalistes sont Autochtones : William Prince, Julian Taylor et Logan Staats.

Ouvrir en mode plein écran Auteur-compositeur originaire de Winnipeg, William Prince concilie héritages autochtones et religieux dans sa musique. Photo : Joey Senft

Le duo de blues Blue Moon Marquee, originaire de l'Alberta, a quant à lui été nommé dans la catégorie Album de blues de l'année pour son cinquième album Scream, Holler & Howl, tandis que l'artiste et membre de la Premiere Nation Saugeen en Ontario, Stirling John, a été nommé pour l'Album chrétien contemporain/gospel de l'année.

Quant à la catégorie Album roots traditionnel de l'année, l'artiste mi’kmaw Morgan Toney a créé la surprise avec sa première nomination aux Juno grâce à son opus Resilience.

Dans une publication Facebook, il écrit être sans voix . C'est un tel honneur de pouvoir entendre cela et de voir mon nom sur l'écran. Cela me rappelle la première fois que j'ai commencé à enregistrer avec Keith. Il m'a dit : "il y a quelque chose ici, plus grand que nous deux"... tu avais raison! , poursuit-il.

La cérémonie des prix Juno est la plus importante remise de prix au Canada et la plus prestigieuse récompense de l'industrie musicale canadienne. La 53e édition aura lieu le 24 mars à Halifax et sera animée par la chanteuse Nelly Furtado.