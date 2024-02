Akina Newashish, une étudiante originaire de la communauté atikamekw de Wemotaci, ses parents et son fiancé semblent déjà conquis. En cet après-midi de février, ils visitent la résidence Waska Witcihitowin, découvrent la future salle de sport, la salle d'étude, l'espace communautaire.

La jeune femme n’a pas encore les clés de son appartement, mais déjà, elle se sent chez elle. Juste à le visiter, c’est accueillant, et le fait d’avoir plein d’Autochtones autour, c’est une grosse différence. Je vais me sentir plus en sécurité , exprime-t-elle.

Sa mère ouvre un placard dans la cuisine et lance, la main sur le cœur : J’aurais aimé avoir un appartement comme ça quand j’allais à l’extérieur étudier. Ça me rassure, je suis émotive en même temps!

Dès les études secondaires terminées, les Autochtones vivant dans leur communauté doivent partir en ville afin de poursuivre leur scolarité. Ce départ s’accompagne de nombreuses difficultés – accès au logement, isolement, discrimination –, et l'adaptation à ce nouveau milieu rend difficile la persévérance scolaire.

Laureanna Echaquan remet les clés d'appartement à Akina Newashish, venue avec ses parents. Les logements sont prévus pour accueillir les familles au besoin.

C’est beau , s’exclame Marcel Newashish, le père d’Akina. L’année dernière, ma fille était isolée, seule dans son appartement. Ici, il y a des cousines, des amis, des connaissances.

Marcel Newashish se sent donc moins stressé de savoir sa fille dans l’un des 42 appartements réservés aux étudiants des Premières Nations et inuit de la résidence Waska Witcihitowin, située à la place Henri-Weber, dans un petit écrin de nature à quelques pas de l'université et du cégep.

Waska Witcihitowin, cercle d’entraide

Le nom Waska Witcihitowin n’est pas anodin. Il signifie cercle d’entraide en atikamekw.

Ce ne sont pas juste des logements, mais vraiment un milieu de vie , lance la directrice générale du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) et présidente de la Société immobilière du RCAAQ , Tanya Sirois.

Quatre projets du genre, avec chacun sa couleur, sont prévus : la résidence étudiante de Sept-Îles inaugurée il y a une semaine, celle de Trois-Rivières, une à l’Université Laval à Québec et une autre à Chibougamau.

Selon Tanya Sirois, le tiers de la population autochtone en ville est aux études de façon permanente ou temporaire . On savait donc qu’il y avait un bon bassin, mais que le logement est un obstacle , poursuit-elle.

Akina Newashish s'apprête à signer son bail. La brochure dans son dossier explique bien que l'endroit se veut un milieu de vie qui peut être un fort allié en cas de difficultés.

La crise du logement touche de nombreuses villes de la province. Pour les Autochtones en ville, le problème est amplifié , selon le RCAAQ : victimes de préjugés, de discrimination, d’exclusion, les Autochtones ont plus de difficulté qu’une personne non autochtone à se loger.

Si Julie Collard devait chercher un logement actuellement, ce serait mission quasi impossible. Selon le plus récent rapport du marché locatif de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le taux d'inoccupation a glissé à 0,4 % à Trois-Rivières.

Quand je regarde le prix des loyers, c’est fou comme ça a augmenté! dit cette Innue de Pessamit, mère de deux enfants de 6 et 13 ans, qui habite Trois-Rivières depuis 2014.

Depuis octobre, elle s'est installée dans la résidence étudiante. Les loyers y sont abordables et se situent en dessous des loyers médians propres à chaque région. Ils varient selon la situation familiale et les revenus des locataires.

Julie Collard, qui travaille comme animatrice au centre d’amitié de Trois-Rivières, a donc sauté sur l’occasion dès qu’elle a pris connaissance du projet de résidence afin de pouvoir se concentrer sur la reprise de ses études. Objectif : terminer son secondaire, ce qui lui tient à cœur . C’est plus facile pour moi, j’ai moins de stress, je suis à proximité de l’école et comme je suis à pied, c’est plus simple , précise-t-elle.

À Trois-Rivières, près de 500 étudiants autochtones fréquentent les institutions d’enseignement, selon des consultations menées par le RCAAQ; 76 % ont besoin d’un logement équivalent à un 4 et demi ou plus grand.

Julie Collard dresse l'inventaire de la cuisine du centre d'amitié où elle travaille depuis bientôt un an. Vivre à proximité de son emploi et de son école représente un stress en moins.

De manière générale, les logements étudiants en ville ne sont pas adaptés aux étudiants autochtones, qui sont surtout des mères de famille à la fin de la vingtaine, avec deux ou trois enfants, explique Tanya Sirois.

Les étudiants décrochent, n’ont pas de diplôme, car souvent ils forment leur famille beaucoup trop jeunes. Oui, c’est une réalité, mais que fait-on avec ça? Soit on le constate d’année en année, soit on construit une solution à partir de cette réalité. C’est comme ça que les milieux de vie ont pris forme.

Se sentir en famille

Devant une grande baie vitrée donnant sur des conifères enneigés, Jon-Alex Ottawa relit ses notes de philosophie. Dans la salle d’étude, l’Atikamekw de 19 ans, étudiant en sciences humaines au Cégep de Trois-Rivières, se concentre. La salle de jeu est adjacente, ce qui permet aux parents de garder un œil sur leurs petits.

Jon-Alex n’a pas d’enfant, mais il aime étudier au calme, sans déranger son frère qui finit sa nuit dans leur appartement commun.

Jon-Alex Ottawa étudie au calme un vendredi matin de février dans un espace commun, ce qu'il apprécie.

Cette résidence, c’est un peu un atterrissage en douceur pour des étudiants autochtones qui arrivent de leur communauté. Lui a quitté Manawan il y a un an et demi et raconte que c’est assez perturbant, ça peut prendre du temps pour trouver ses repères . La question du logement est cruciale, mais il ne faut pas banaliser la barrière de la langue ni le rythme qui est différent en communauté et en milieu urbain.

Dans l’ancien immeuble, on ne connaissait pas les gens, on les voyait de temps en temps dans le couloir alors qu’ici, soit je les ai déjà vus, soit on se connaît. On est atikamekw. Je n’ai pas de nom pour ce sentiment, mais tu sens que tu es… en famille.

Pour preuve, il montre le groupe Messenger des résidents, qui regorge de messages. La veille, un souper communautaire a été organisé au centre d’amitié; une cinquantaine de personnes s’y sont présentées.

L'artiste atikamekw Jacques Newashish a fait cette sculpture, qui se trouve dans la résidence, à partir d'un tronc d'arbre prélevé sur les lieux avant la construction du bâtiment.

Laureanna Echaquan, l’agente de liaison de la résidence Waska Witcihitowin, constate déjà l’entraide entre les locataires : pour le transport, garder les enfants, s’offrir des repas, se guider dans la ville et avec les papiers. Elle jette un œil dehors.

Se sentir entouré de bois, comme dans le Nitaskinan [territoire ancestral], ça apporte du calme, c’est comme un sentiment de retourner chez soi chaque fin de journée , poursuit-elle.

Un avis partagé par Jon-Alex, alors que dehors, dans la neige, trônent des sculptures en bois faites par l’artiste atikamekw Jacques Newashish.

C’est vraiment quelque chose d’habiter ici. Cela fait seulement un mois et demi et c’est déjà très positif pour ma santé mentale, ma motivation. J’ai déjà entendu des gens dire qu’ils ont abandonné leurs études parce qu'ils se sentaient seuls, alors un milieu de vie comme ça peut aider!

En tout, 80 % des répondants aux consultations menées par le RCAAQ ont manifesté leur désir d'évoluer dans le cadre d'un projet communautaire.

Un bâtiment communautaire précieux

À quelques dizaines de mètres des trois bâtiments de la résidence se trouve le pavillon communautaire, qui abrite le centre d’amitié autochtone, un centre de petite enfance et une maternelle 4 ans.

La directrice générale du centre d’amitié de Trois-Rivières, Maud Flamand, organise la visite. Dans son bureau, les cadres ne sont pas encore mis sur les murs, le centre d’amitié vient juste d'emménager dans ces locaux flambant neufs. Le centre d’amitié est néanmoins toujours présent dans le centre-ville de Trois-Rivières, avec un local pour la population qui ne peut se déplacer jusqu’ici.

Dans son vécu professionnel et personnel, Maud Flamand a constaté les enjeux de transition liés à l'arrivée en ville, notamment l'accès au logement et la barrière de la langue.

À l’entrée, des canapés, des livres, une télévision. Un peu plus loin, une grande cuisine communautaire. Notre cœur, c’est le milieu de vie , précise Maud Flamand. Puis en arrière, une clinique santé avec une infirmière. Beaucoup d'étudiants ont déjà pu utiliser ces services , lance avec un grand sourire Maud Flamand.

Un médecin vient aussi chaque semaine et des ressources externes sont disponibles : psychothérapeute, psychologue. Ce lien social et l'appui important qu'offre le centre permettent aux étudiants une transition sécurisante entre le cocon familial et la grande ville.

Dans le bâtiment contigu, c’est l’heure de la sieste. Le CPE Premiers Pas, qui a ouvert dans ce nouvel espace le 8 janvier, accueille déjà 14 enfants, tous des enfants d'étudiants , affirme la directrice Christina Coon-Boivin en souriant. L’aspect culturel est présent, tout comme la langue, dans ce CPE où les étudiants autochtones ont priorité. En tout, 37 places sont disponibles.

Christina Coon-Boivin raconte, comme de nombreuses autres personnes rencontrées, avoir été étudiante et parent en même temps. On enlève une grosse charge aux étudiantes. Moins de temps de trajet, plus de temps d’études! Elles amènent leurs enfants avant de partir avec leur sac rempli de cahiers, puis repassent. On a des horaires, mais on est compréhensifs.

Christina Coon-Boivin câline sa fille qui fréquente le CPE.

Christina Coon-Boivin résume : c’est comme une minicommunauté .

De son côté, l'étudiante Julie Collard redécouvre ce qu’elle qualifie de beauté de vivre en communauté . Mais ce n’est pas pour autant une bulle, précise Laureanna Echaquan, très active pour aider les étudiants et étudiantes, notamment à découvrir des activités à faire à Trois-Rivières.

La directrice générale du centre d’amitié de Trois-Rivières, Maud Flamand, en est certaine : Avoir des logements culturellement pertinents, qui comprennent ma culture, et à côté de mon logement, avoir accès à un CPE, ce sont les conditions gagnantes pour persévérer et réussir dans les études.

Même constat de la part de Tanya Sirois, pour qui le logement ajouté à tous les services fait le succès du projet . Offrir uniquement du logement n’aurait été qu’une réponse partielle.

Elle pousse même la réflexion plus loin. De tels milieux de vie qui répondent aux besoins spécifiques des étudiants autochtones, ça vient renverser la vapeur! assure-t-elle

Les systèmes des pensionnats pour Autochtones sont venus, par l’éducation, détruire la culture. De tels projets liés à l'éducation viennent, en 2024, redonner la culture ou la faire perdurer.