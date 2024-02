Aux États-Unis, pas d’exposition d’objets autochtones sans l’accord des Premières Nations

C’est un véritable chambardement qui a lieu en ce moment dans le milieu muséal aux États-Unis. Une nouvelle réglementation fédérale oblige les institutions à demander l’accord et la permission des communautés autochtones avant d'exposer tout artéfact appartenant aux Premières Nations du pays.

La nouvelle règle de l'administration Biden, en vigueur depuis le 12 janvier, vise en fait à accélérer le rapatriement dans les communautés des objets sacrés, culturels ou funéraires ayant appartenu aux premiers peuples.

C'est une mise à jour importante d’une loi qui existe déjà depuis 1990, Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA), sur la protection et le rapatriement des tombes autochtones.

L'ensemble des musées et institutions, universités et agences fédérales incluses, qui reçoivent des fonds publics, sont dorénavant soumis à cette loi au risque de recevoir des amendes salées et de perdre toutes subventions.

À ce titre, le gouvernement exige qu’ils obtiennent le consentement libre, préalable et éclairé des descendants en ligne directe des Premières Nations reconnues par le gouvernement fédéral avant d'autoriser les projets muséaux .

Que les musées aient gardé autant de nos objets est une triste réalité, mais voir que les mentalités évoluent est un grand pas en avant dans la reconnaissance de nos droits , lance en entrevue téléphonique Tweesna Mills, doctorante à l’Université du Kansas et membre des Premières Nations Eastern Shoshone-Yakama-Umatilla.

Elle parle même d’un changement de paradigme pour le milieu muséal américain, qui doit aujourd’hui entreprendre une véritable réflexion profonde sur sa propre histoire coloniale.

Les Autochtones se sont trop longtemps vus dans les expositions qui leur étaient consacrées comme des sujets d’étude et non comme des êtres humains. Cette loi nous met en position de force puisque les institutions ne peuvent plus composer sans notre accord.

Tous les membres des Premières Nations aux États-Unis et probablement au Canada aussi se posent la même question lorsqu’ils voient dans un musée des objets sacrés ou des artéfacts funéraires nous appartenant : comment se les sont-ils procurés? À qui les ont-ils volés?

Ouvrir en mode plein écran Tweesna Mills est une citoyenne américaine membre des Premières Nations Eastern Shoshone-Yakama-Umatilla. Photo : Tweesna Mills

Pourtant, les choses commencent à bouger dans la bonne direction , constate la doctorante. Elle prend en exemple l’Université du Kansas dans laquelle elle mène ses recherches universitaires sur les modes de vie, l'activisme et les cultures autochtones.

Après avoir annoncé en 2023 qu’elle était en possession de restes humains autochtones dans les collections du musée, l’Université a créé un comité pour organiser un processus de rapatriement , explique-t-elle.

Mais certaines institutions ont toutefois été prises par surprise. C’est le cas du prestigieux Musée américain d'histoire naturelle de New York, qui a récemment fermé sans préavis deux de ses salles dédiées aux objets autochtones susceptibles d'être restitués aux Premières Nations.

Dans une lettre transmise aux employés de l'institution, mais qui a été rendue publique, le directeur Sean Decatur explique les raisons d’une telle décision aussi soudaine , précisant qu’elles découlent d’une urgence croissante de la part de tous les musées de transformer leurs relations avec les Premières Nations des États-Unis.

Les salles que nous fermons sont des vestiges d’une époque où les musées comme le nôtre ne respectaient pas les valeurs, les perspectives et même l’humanité partagée des peuples autochtones , stipule le directeur de l'un des plus grands musées aux pays.

Nous nous attendons à ce qu’il y ait des perturbations dans nos pratiques établies et une certaine incertitude alors que nous travaillons à mieux comprendre comment apporter les changements nécessaires, mais il existe également une formidable occasion d’apprendre et d’approfondir nos relations avec les communautés autochtones.

Selon les dernières données colligées en décembre par l'organisme américain ProPublica basé à New York, environ 180 musées qui doivent se conformer au NAGPRA ont signalé qu'ils n'avaient pas encore rapatrié les objets autochtones de leurs collections aux Premières Nations concernées. Ces musées ne s'étaient pas non plus assurés du consentement des communautés pour d'éventuelles expositions.

Un chiffre qui confirme les conclusions d’un récent rapport faisant état des échecs institutionnels à restituer les restes et objets sacrés aux communautés , regrette Tweesna Mills.

Deb Haaland derrière le tour de vis

La secrétaire américaine à l'Intérieur, Deb Haaland, première Autochtone à diriger ce département chargé de mettre en œuvre la nouvelle réglementation, a déclaré en décembre dans un communiqué que la mise à jour de la loi en question est un outil essentiel pour le retour en toute sécurité des objets sacrés aux communautés dans lesquelles ils ont été volés .

La membre de la Première Nation Laguna Pueblo, au Nouveau-Mexique, explique que parmi les mises à jour législatives figurent des étapes cruciales pour renforcer l'autorité et le rôle des communautés autochtones dans le processus de rapatriement. La finalisation de ces changements est un élément majeur pour jeter les bases de la guérison de notre peuple , souligne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Deb Haaland est membre de la Première Nation Laguna Pueblo, au Nouveau-Mexique. Photo : Getty Images / Kevin Dietsch

L’application de la loi fédérale a eu un effet domino aux quatre coins du pays parce qu'elle contraint les institutions à regarder la vérité en face, mentionne Tweesna Mills. Les restes humains qu’elles conservent dans leurs murs doivent retourner auprès de leur communauté pour y être inhumés selon nos traditions et nos coutumes. Quant aux objets, ils ne peuvent plus être exposés sans notre permission.

Plusieurs musées ont entrepris ces dernières semaines des démarches en ce qui concerne le rapatriement de dépouilles ou d’objets afin de se conformer à la législation, notamment le Cleveland Museum of Art, le Musée Peabody d'archéologie et d'ethnologie de l'Université Harvard et le Field Museum de Chicago.

Ce dernier vient de repenser un certain nombre de ses galeries d’expositions privilégiant la collaboration directe avec les communautés autochtones. Nous avons par exemple ouvert une section, fruit d’un travail avec des conseillers communautaires autochtones et des partenaires représentant plus de 100 Premières Nations , a indiqué le Field Museum par voie de communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Le musée Ah-Tah-Thi-Ki des Séminoles en Floride conserve les collections d'artéfacts et archives des communautés autochtones. Photo : AFP / Zak Bennett

Aucune loi similaire au Canada

Au Canada, il n’existe aucune loi fédérale équivalente à celle des États-Unis, bien que l'Assemblée des Premières Nations recommande depuis des années au gouvernement de légiférer en la matière.

Il y a eu une tentative parlementaire en 2019 visant à élaborer une stratégie nationale pour le rapatriement des artéfacts et des restes autochtones, mais le projet de loi est mort au feuilleton , explique Cara Krmpotich, anthropologue spécialisée dans la décolonisation des pratiques muséales.

Mme Krmpotich indique que la question du rapatriement se négocie au cas par cas au pays, ce qui peut compliquer les relations entre les musées et les communautés autochtones.