Élue en décembre à la tête de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Cindy Woodhouse Nepinak croit que les années de bouleversements liés à des allégations d'intimidation, de harcèlement, de corruption et de collusion sont révolues pour l'organisation.

Dans son bureau du Sun Life Financial Center, situé au centre-ville d'Ottawa, où l' APN occupe tout le deuxième étage, le message de Cindy Woodhouse Nepinak est simple : avoir des résultats.

Nous avons beaucoup de travail à faire à Ottawa et je pense que nous n'avons pas été assis à toutes les tables où nous aurions dû être , exprime-t-elle. Nous devons nous assurer que les voix des Premières Nations sont entendues.

Depuis son élection il y a deux mois, elle a passé la quasi-totalité de son temps à se déplacer pour des réunions, explique-t-elle, comme en fait foi sa valise dans le coin de la pièce.

Publicité

La métaphore est bonne pour qualifier l'entrée de la leader anishinaabe dans son nouveau rôle : en plus de sa valise, Mme Woodhouse Nepinak traîne un bagage politique qui lui a valu plusieurs critiques.

Depuis longtemps, on la sait très proche du Parti libéral du Canada. L' APN étant une organisation financée par le fédéral – ayant d'ailleurs reçu 52,8 millions l'an dernier – sa posture inquiète certains chefs si un gouvernement conservateur venait à être élu en 2025.

Des propos de la précédente cheffe nationale de l' APN, RoseAnne Archibald, planent aussi au-dessus de sa tête. Elle accuse effectivement Mme Woodhouse Nepinak d'avoir mené une campagne en coulisses afin de lui ravir son poste, ce que nie en bloc la principale intéressée.

Ouvrir en mode plein écran L'ancienne cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a été évincée de son poste en juin 2023 suite à des allégations de harcèlement psychologique au travail. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sam Samson

On faisait notre travail, et j'étais concentrée sur le 40 milliards de dollars à obtenir pour les Premières Nations , indique-t-elle.

Publicité

Elle fait ainsi référence à un accord en deux parties pour réformer le système de protection de l'enfance dans les réserves et indemniser les enfants et les familles discriminés par le système fédéral de 1991 à aujourd'hui, dossier dont elle était responsable.

Des liens avec les libéraux qui inquiètent toujours

En plus de faire des dons au Parti libéral, comme le confirme le registre des contributions d'Élections Canada, Cindy Woodhouse Nepinak a également été la présidente pour la branche manitobaine de la Commission des peuples autochtones du Parti libéral du Canada en 2014, avant de travailler sur la campagne du parti en 2015.

La cheffe nationale assure qu'elle respecte les Premières Nations souverainistes qui rejettent le système politique canadien, mais elle encourage quand même les jeunes Autochtones à se joindre à des partis politiques. Dans son nouveau poste, elle veut surtout bâtir des relations.

Dans cette optique, elle indique avoir rencontré le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, qui a tendance à attaquer les institutions et les individus qu'il juge être trop proche des libéraux.

J'ai hâte de travailler avec lui. J'ai hâte de voir son parti soutenir les priorités des Premières Nations au Parlement , exprime-t-elle.

Depuis longtemps, les dirigeants des Premières Nations débattent à savoir si l' APN devrait adopter une approche plus collaborative ou garder une certaine distance avec Ottawa. Ceux qui ont voté pour Cindy Woodhouse Nepinak applaudissent son expérience de bâtisseuse de ponts, alors que ses critiques craignent que son élection ne ramène l'Assemblée encore plus près du gouvernement fédéral.

Lors de sa campagne, la cheffe a souvent rappelé le fait qu'elle a travaillé pour d'anciens chefs nationaux, citant entre autres Perry Bellegarde. Rien pour rassurer ses détracteurs, alors que le chef Bellegarde avait plusieurs fois été accusé d'avoir une approche trop confortable avec Justin Trudeau.

Ouvrir en mode plein écran Perry Bellegarde a été chef national de l'APN de 2014 à 2021. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Qui est Cindy Woodhouse Nepinak?

Lorsque questionnée sur ses motivations pour devenir cheffe nationale, Mme Woodhouse Nepinak revient sur son histoire personnelle.

Elle a grandi dans la Première Nation de Pinaymootang, au Manitoba, située à 240 km au nord-ouest de Winnipeg. Elle a quatre frères, ce qui l'a forcée à apprendre à s'entendre, exprime-t-elle en riant.

Elle est la petite-fille du chef Richard Woodhouse, qui a signé le traité numéro 1 avec le Canada en 1871, et la fille de l'ancien chef de Pinaymootang, Garnet Woodhouse.

Elle se décrit elle-même comme une fille de réserve, qui a quitté la communauté pour poursuivre ses études à l'Université de Winnipeg, où elle dit avoir constaté au premier chef les disparités entre les Canadiens et les Premières Nations.

Mais en premier lieu, elle explique être une mère de deux jeunes garçons. Elle a fait campagne sur des sujets qui touchent les enfants, et souhaite réduire les écarts en matière d'éducation et de services à la famille et aux enfants.

Je vais toujours mener avec le cœur d'une mère , souligne-t-elle.

Avec les informations de Brett Forrester, de CBC Indigenous