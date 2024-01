L’APN au secours des Anishnabeg qui s’opposent à un projet de site de déchets nucléaires

Les Anishnabeg de Kebaowek et de Kitigan Zibi peuvent compter sur l’appui de l’Assemblée des Premières Nations (APN) dans leur combat contre la construction d’un site d’enfouissement de déchets nucléaires près de la rivière des Outaouais.

Le soutien est de taille. La cheffe nationale de l’ APN , Cindy Woodhouse Nepinak, a demandé instamment que les Premières Nations concernées par l’installation d’un site d’enfouissement de déchets nucléaires sur leur territoire soient consultées.

Depuis des mois, les communautés de Kebaowek (située à 400 km au nord d’Ottawa) et de Kitigan Zibi (située à 150 km au nord d'Ottawa) s’opposent à l’installation de ce site et déjà en juillet dernier, le chef de Kebaowek, Lance Haymond, indiquait n’avoir reçu que des lettres d’information concernant l’avancée du dossier.

La décision de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) d'approuver le projet d'installation de gestion des déchets près de la surface sur le site du Laboratoire de Chalk River constitue un pas en arrière dans les progrès réalisés en vue de la réconciliation , a déclaré Cindy Woodhouse Nepinak dans un communiqué de presse.

Une résolution a d'ailleurs été adoptée lors de l'assemblée générale des membres de l' APN à Halifax, en juillet 2023, témoignant du soutien de l'ensemble des Premières Nations du pays à la cause des Anishnabeg.

Ce soutien est très important, car ça nous affecte beaucoup. Bien d’autres communautés sont affectées par les décisions du gouvernement de privilégier l’économie par rapport à la protection de l’environnement.

D'ailleurs, des groupes non-autochtones et des municipalités s'opposent aussi au projet.

Ouvrir en mode plein écran Lance Haymond réclame de meilleures consultations. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Lance Haymond rappelle en entrevue la responsabilité du gouvernement fédéral quant à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).

L’un des articles stipule qu’aucun stockage ou déchargement de matières dangereuses ne doit avoir lieu sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, libre et éclairé .

La décision de la CCSN ne respecte pas ces normes, porte atteinte aux droits inhérents et à la compétence des Premières Nations, et soulève des inquiétudes quant à l'engagement du gouvernement du Canada à respecter les normes de la DNUDPA et à y adhérer , précise de son côté l' APN .

Ouvrir en mode plein écran La cheffe de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse Nepinak, soutient les Anishnabeg. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Pour justifier leur opposition, les Anishnabeg ont soumis leur propre étude sur les risques et les impacts de construire un tel site à un kilomètre de la rivière des Outaouais. Le document détaillait la présence d’une riche faune (ours, chevreuils, poissons, loups) et d’une flore importante qui risqueraient d’être mises à mal par le projet.

La Première Nation de Kebaowek a par exemple mené des études sur les ours, révélant que le site visé est une pépinière pour les oursons noirs. Or, le chef déplore qu'aucune étude à ce sujet, entre autres, n’ait été réalisée par les porteurs du projet.

Ouvrir en mode plein écran Le secteur compterait des pépinières pour les oursons noirs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Le 11 janvier, les Anishnabeg ont aussi transmis un document écrit par Gordon Edwards, président de la Coalition canadienne pour la responsabilité nucléaire et détenteur d’un doctorat en mathématique de l’Université Queen’s.

Il y détaille les répercussions sur la santé et l’environnement si le site se concrétisait. Quelques jours auparavant, la CCSN avait approuvé une modification du permis des Laboratoires nucléaires canadiens (LNC).

Dans la foulée, l’ APNQL dénonçait elle aussi la décision de la Commission canadienne de sûreté nucléaire d’autoriser le projet d’usine de gestion des déchets près de Chalk River.

Ouvrir en mode plein écran Chalk River se situe sur le territoire partagé par les communautés de Kitigan Zibi et de Kebaowek. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Enfin, la communauté de Kebaowek a interpellé le ministère fédéral le 23 janvier dernier.

La lettre soulignait que la CCSN n’a pas, selon les Anishnabeg, suffisamment pris en compte l’impact sur les espèces en péril.

Kebaowek a également demandé une rencontre avec les ministres fédéraux Steven Guilbeault, à l’Environnement, et Jonathan Wilkinson, à l’Énergie et aux Ressources naturelles.

Le chef Haymond indique ne pas avoir reçu de réponse pour le moment, mais précise qu’une rencontre est prévue mercredi avec Benoit Charrette, le ministre de l’Environnement du Québec.