À Kanesatake, un partenariat inédit pour la santé mentale des premiers répondants

Un projet très cher à Robert Bonspiel s’est finalement concrétisé cette semaine avec l’annonce du partenariat entre Paramédics des Premières Nations et Wounded Warriors Canada. Il est maintenant rassuré de savoir que les membres de son équipe de premiers répondants à Kanesatake pourront compter sur un soutien psychologique dont il aurait lui-même eu tant besoin il y a 30 ans.

Je me suis toujours dit que si un jour je devenais administrateur ou que j’avais sous ma responsabilité des paramédics ou des policiers, je ferais tout en mon pouvoir pour qu'ils ne vivent pas ce que j’ai vécu , explique M. Bonspiel, président-directeur général de Paramédics des Premières Nations depuis 2020.

Encore aujourd’hui, Robert Bonspiel est hanté par sa première intervention. C’était en 1988, il avait 18 ans et venait tout juste de terminer sa formation. Après avoir passé une journée avec un bon ami, il est rentré chez lui paisiblement. Quelques minutes plus tard, on est venu le chercher en catastrophe.

Après qu’ils se furent quittés, son ami a reçu une balle en plein visage sur son lieu de travail. Robert Bonspiel a participé aux manœuvres d’urgence, mais son ami n’a pas survécu. Deux jours plus tard, il faisait son premier quart de travail comme ambulancier paramédical.

Je ne suis pas quelqu’un qui a peur facilement. Il n’y a pas grand-chose qui m’affecte , dit-il. Mais pendant trois ans, j’ai eu peur de rentrer dans l’ambulance. C’est elle qui avait transporté mon ami.

À l’époque, on ne savait pas trop comment gérer ce genre de situation-là. Je me suis quasiment fait dire : "Fais un homme de toi, ravale et retourne au travail. Tu as choisi ce métier, tu es capable de le faire." Mais ça m’a toujours hanté.

En décembre dernier, quand il a parlé à son équipe du projet de partenariat avec Wounded Warriors Canada, il a raconté l’histoire de sa première intervention. À sa grande surprise, il est devenu très émotif.

J’ai réalisé encore davantage l’importance de faire quelque chose, parce que visiblement, après plus de 30 ans, je suis encore très touché par cet événement.

Briser le cercle

Wounded Warriors Canada est un organisme qui offre des services de soutien en santé mentale aux vétérans et aux premiers répondants canadiens. Il donne des services de formation et de consultation à cette clientèle qui est aux prises avec d'énormes problèmes dans son quotidien et qui doit souvent composer avec des traumatismes.

Cet organisme offre également du soutien psychologique aux membres des familles de vétérans et de premiers répondants.

Ce partenariat a été accueilli de manière positive par les membres de l’équipe de Paramédics des Premières Nations, qui compte 12 employés à temps plein et 31 employés à temps partiel, même si ce ne sont pas eux qui en ont fait la demande.

Ouvrir en mode plein écran Robert Bonspiel (à l'extrême gauche) avec des membres de son équipe de Paramédics des Premières Nations. Photo : Courtoisie : Paramédics des Premières Nations

Les paramédics, habituellement, ne s'expriment pas , fait remarquer M. Bonspiel. Quand on leur offre de l’aide, ce ne sont pas les premiers à dire : "Oh oui, on en a besoin." L’ancienne mentalité est encore omniprésente et on n’en parle pas. Mais inévitablement, ces gens-là ont vu des choses dans leur carrière qui les ont affectés.

C’est d’autant plus le cas dans les petites communautés comme Kanesatake où, tôt ou tard, les premiers répondants doivent intervenir auprès de personnes qui leur sont chères.

Ces gens-là voient des horreurs tous les jours. Ils ramènent ça à la caserne mais n’en discutent pas trop entre eux. Ensuite, ils passent en mode protection. Ils rentrent à la maison auprès de leur famille et ils refusent d’en parler pour protéger les gens qu’ils aiment. Ça reste à l’intérieur de nous, ça mijote et ça prend de l’ampleur.

M. Bonspiel espère que le partenariat avec Wounded Warriors Canada contribuera à briser ce cercle et à prévenir la détresse psychologique qui guette chaque premier répondant.

Paramédics des Premières Nations est d’ailleurs la première organisation autochtone canadienne et la première organisation de premiers répondants au Québec à s’associer avec cet organisme.

Je suis fier que nous soyons les premiers, mais en même temps, je suis flabbergasté que ce soit ainsi. J’aurais quasiment préféré être négligent et être le dernier. Ça aurait voulu dire que d’autres l'auraient fait avant , dit M. Bonspiel.