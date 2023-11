Fouilles au Royal Victoria : autre petite victoire des Mères mohawks

Les mois se suivent et se ressemblent pour les Mères mohawks qui ont obtenu en cour une nouvelle victoire. Elles ont eu gain de cause en Cour supérieure pour forcer l’Université McGill et la Société québécoise des infrastructures (SQI) à réintégrer le panel d’experts dans le cadre des fouilles du site de l'ancien hôpital pour tenter de trouver des tombes anonymes ou des restes de personnes disparues.

En vertu d’une entente conclue en 2022 à la suite d'une précédente poursuite judiciaire, un panel indépendant d’archéologues était notamment censé faire des recommandations pour s'assurer que les recherches n’étaient pas escamotées. C’est ainsi que des chiens renifleurs et des fouilles par géoradar ont permis de trouver quelques indices.

Toutefois, les recommandations du panel n’étaient pas contraignantes et son mandat était terminé, selon la Société québécoise des infrastructures, qui a refusé au panel la possibilité de faire réviser les données obtenues à l'aide d'un géoradar par une tierce partie.

Dans le cadre de cet immense projet de cité universitaire sur le site de l'ancien hôpital, les Mères mohawks talonnent le promoteur pour s’assurer que des fouilles archéologiques soient menées afin de retrouver d’éventuelles sépultures d’Autochtones victimes des expériences psychiatriques menées par le Dr Donald Ewen Cameron à l'Institut Allan Memorial de McGill dans les années 1950 et 1960.

L’Université McGill et la SQI assuraient respecter les recommandations du panel d’archéologues et qu’aucune trace de restes humains ni de sépultures anonymes n’a été détectée pendant cette phase des recherches.

Face à la poursuite des travaux sans supervision indépendante, les Mères mohawks ont de nouveau saisi la justice en septembre et le tout dernier jugement leur donne en partie raison.

En cour, la SQI et McGill ont précisé que chaque mois de retard faisait grimper la note de 2 millions $, mais le juge a estimé que cela ne justifiait pas la réduction unilatérale de leurs obligations [comme] prévues par l’entente , surtout dans un contexte où un tort irréparable pourrait être causé aux plaignants.

Les Mères mohawks « soulagées »

Le jugement du juge Moore affirme que la position de la SQI et de McGill, terminant le mandat du panel d’experts le 17 juillet, est "trop restreinte", car l’entente ne fixe pas d’échéance à l’implication du panel dans la recherche en cours de sépultures anonymes , écrivent les Mères mohawks dans un communiqué de presse émis mardi où elles se disent soulagées .

Depuis que le panel d’expert n’était plus sur le terrain, nous n'avions plus aucun moyen de suivre et de faire confiance aux résultats de l'enquête, qui était désormais contrôlée par les auteurs mêmes des crimes commis contre nos enfants , poursuit le communiqué.

Par contre, le juge Moore estime non nécessaire de suspendre les travaux sur le site puisque le panel indépendant sera de nouveau sur le terrain.

Les Mères mohawks soutiennent en outre que McGill et la SQI n’ont pas partagé les données issues des fouilles par géoradar. Les parties reviendront en cour en décembre sur ce dossier en particulier.

Au moment de publier, il n'avait pas été possible de recueillir les commentaires de la SQI . L'Université McGill a publié une déclaration indiquant qu'elle étudiait le jugement et ferait le point en temps utile .

