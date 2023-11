L’instigatrice d’une manifestation contre le chef de Wôlinak mise en demeure

La tension monte encore d’un cran dans la communauté abénakise de Wôlinak, située non loin de Bécancour.

Karine Landry a été mise en demeure par l’avocat du chef actuel, Michel Bernard. Ce dernier lui reproche d’avoir organisé une manifestation le 7 novembre, exigeant son départ de la chefferie.

Dans le document qu'Espaces autochtones a consulté, l’avocat de M. Bernard, Sébastien Chartrand, indique que Mme Landry a divulgué des informations fausses, trompeuses et mensongères .

Plusieurs manifestants indiquaient que Michel Bernard aurait dû déclencher des élections il y a plusieurs mois et qu’il s’accrochait au pouvoir. Dans la mise en demeure, Me Chartrand explique plutôt que les conseillers et le chef peuvent continuer d’exercer leurs fonctions, mais de manière limitée, c’est-à-dire se contenter de gestes de simple administration courante .

Les opposants à Michel Bernard estiment que ce dernier a pris la décision d’ouvrir un casino sur le territoire de la communauté en s’associant à Tribal gaming, une entreprise extérieure, alors qu’il n’avait pas le droit de prendre de telle disposition, son mandat étant arrivé à échéance.

La mise en demeure indique également que Michel Bernard ni aucun membre du conseil n’ont retranché des membres de la liste des membres ou de la liste électorale .

Toutefois, en mars 2017, Radio-Canada apprenait que le conseil de bande avait entériné une résolution permettant de radier de sa liste 186 personnes non inscrites, ce qui les privait alors d’un droit de vote.

Ouvrir en mode plein écran Près de 80 personnes ont participé à la manifestation demandant la démission du chef. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

La mise en demeure indique également que la construction et la mise en opération du [casino] ont été effectuées à coût nul pour la Première Nation . Le contrat entre Wôlinak et Tribal gaming, que s’est procuré Espaces autochtones, indique toutefois que 60 % des bénéfices nets devront servir au remboursement du prêt que Tribal gaming a accordé au conseil pour la construction du casino .

L’avocat de Michel Bernard affirme aussi qu’en aucun temps, le chef ne s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts .

Il ajoute que plusieurs des affirmations présentées dans [la mise en demeure] comme des faits ne sont en réalité que des allégations au soutien de procédures qui demeurent à être prouvées devant les tribunaux .

Plus généralement, Michel Bernard estime que Mme Landry est entrée dans une campagne de salissage et que sa pétition était diffamatoire .

Ouvrir en mode plein écran Le casino de Wôlinak est au cœur de beaucoup des accusations des détracteurs du chef Michel Bernard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Karine Landry assure de son côté que le chef fait lui-même plusieurs publications à caractère injurieux sur sa page Facebook, traitant certains membres de charogne puante mangeux de marde ou encore de crotté .

Michel Bernard nous a renvoyés vers son avocat, qui n’a pas souhaité faire d’autres commentaires, indiquant que la mise en demeure se suffit à elle-même .

L’Abénakise dit qu'elle n'est pas surprise d’avoir reçu la mise en demeure. Je trouve dommage qu’à chaque fois que les gens veulent faire entendre leur voix, on exerce des pressions sur eux par des mises en demeure .

Elle croit qu’il s’agit là d’une tactique du chef, car il sait très bien que ce n’est pas tout le monde qui est en mesure de lui tenir tête et de dépenser des sommes exorbitantes pour faire valoir nos droits .