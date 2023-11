Du 15 au 26 novembre 2023, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) invitent le public à découvrir une centaine d'œuvres documentaires. Parmi elles, une riche palette de films réalisés par des artistes autochtones.

Les spectateurs pourront ainsi découvrir le long métrage de Jules Arita Koostachin, WaaPaKe (Demain), qui part à la rencontre de survivants des pensionnats pour Autochtones et qui cherche à panser les plaies ouvertes par ce sombre chapitre de l’histoire coloniale. Les projections auront lieu le 18 novembre à 17 h 45 au Cineplex Odéon Quartier Latin et le 19 novembre à 14 h au Cinéma du Parc.

Cette année, les RIDM s’associent de nouveau avec le Wapikoni mobile, le studio ambulant d'intervention, de formation et de création audiovisuelle des Premières Nations, pour présenter trois courts métrages programmés en première partie des films de cette compétition nationale.

Ouvrir en mode plein écran « 6 minutes/km », un court métrage de l'artiste multidisciplinaire Catherine Boivin, sera projeté à quatre reprises lors des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

6 minutes/km, de l’artiste multidisciplinaire Catherine Boivin, parcourt les routes d’une réflexion personnelle sur les traces de ses ancêtres, tandis que Nin Kamashitshet : celui qui se bat, d'André-Charles Ishpatao, revient sur le rapport du cinéaste à la boxe, une passion qui lui permet d’affronter les épreuves. Dans W8linaktegw ta niona, Myriam Landry suit la rivière W8linaktegw (la rivière Bécancour), dont elle lie l’histoire à celle de sa nation.

La programmation est aussi marquée par une rétrospective consacrée au cinéaste expérimental Sky Hopinka, membre de la Nation ho-chunk et descendant de la Nation pechanga de Luiseño. Musicien, poète, cinéaste et artiste visuel, Sky Hopinka explore depuis une dizaine d'années les potentiels de ces divers arts en déployant une réflexion complexe sur la langue, le territoire et sa dépossession coloniale. 11 de ses films seront projetés durant le festival.

Ouvrir en mode plein écran «Dislocation Blues», un court métrage de Sky Hopinka, revient sur la protestation de Standing Rock, dans le Dakota du Nord. Photo : Site des RIDM

À noter également, une soirée spéciale consacrée à la réalisatrice abénaquise Alanis Obomsawin le 22 novembre à l'Office national du film pour marquer le lancement d'un coffret DVD qui lui est consacré. Au programme : Amisk, un film de 1977 tourné lors d’un festival de chants et de danses organisé à l’initiative de résidents de Montréal pour venir en aide aux populations cries du Nord-Ouest québécois, menacées par la construction du gigantesque complexe hydroélectrique de la Baie-James, ainsi qu'un court métrage, Christmas at Moose Factory.

Publicité

La Soirée de la relève Radio-Canada, quant à elle, a retenu dans sa sélection de films La ravissante, une lettre d’amour poétique adressée à sa nation par Diego Gros-Louis, jeune talent de Wendake. Radio-Canada offrira une bourse de 10 000 $ au gagnant ou à la gagnante de cette soirée qui aura lieu le 19 novembre à 19 h 30 au Cineplex Odéon Quartier Latin. Les films finalistes pourront être visionnés gratuitement sur ICI Tou.tv à compter du 20 novembre 2023.

Enfin, deux autres films mettent également en lumière les questions autochtones. À la Cinémathèque, les spectateurs pourront découvrir Le grand mystère Gentil d'Ella Norton, qui suit l’artiste inuk et mi’kmaq Amy Hull dans sa quête alors qu’elle s’interroge sur son rapport avec Terre-Neuve, son lieu de naissance. Projections le 16 novembre à 18 h 30 et le 18 novembre à 14 h.

Présenté en compétition, Crowrã, de João Salaviza et Renée Nader Messora, plonge quant à lui dans l'histoire d'une communauté autochtone du Brésil, le peuple krahô, avec lequel les cinéastes entretiennent une relation intime. Filmé en 16 mm pendant 15 mois, ce documentaire explore les violences qui ont laissé des plaies ouvertes dans la mémoire des nouvelles générations. À voir le 16 novembre à 20 h 45 à la Cinémathèque et le 18 novembre à 15 h 15 au Cinéma du Parc.