Une nouvelle étude conclut qu'en comblant les lacunes dans les infrastructures autochtones, on pourrait stimuler de 17 % le produit intérieur brut (PIB) annuel de cette population.

Selon l'étude de Recherche économique RBC, la population autochtone affiche des taux de participation au marché du travail plus faibles, des taux de chômage plus élevés et un écart salarial horaire de 8 % par rapport aux Canadiens non autochtones.

Les Autochtones sont aussi plus susceptibles d'être mal logés et la majorité des personnes vivant dans les communautés ont un accès limité à l'Internet haute vitesse, souligne l'étude de la Banque Royale.

Pour résoudre ces lacunes importantes dans les infrastructures autochtones d'ici 2030, l'Assemblée des Premières Nations estime que le Canada devrait dépenser 350 milliards $.

Si le Canada comblait ces écarts, non seulement le PIB autochtone augmenterait de 17 %, mais le pays ajouterait également près d'un demi-point de pourcentage à sa capacité de production totale, estime la Royale.

Les peuples autochtones représentent 5 % de la population du Canada et, avant la pandémie, ils représentaient 2,5 % du PIB national.

Avec les informations de La Presse canadienne