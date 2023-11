Chaque automne, le Salon du livre des Premières Nations revient avec la même promesse : offrir au public une programmation diversifiée et enracinée dans les œuvres d'auteurs et autrices autochtones du Québec et du Canada, en particulier celles publiées au cours des 12 derniers mois.

Cette année, la moisson de livres est particulièrement abondante, se réjouit Louis-Karl Picard-Sioui, le directeur et programmateur du Salon. Il y a beaucoup de nouveautés, c'est extraordinaire, et beaucoup de premiers livres aussi. Je n'ai jamais vu autant de relève , s'enthousiasme celui qui est aux manettes du Salon à travers son OBNL , Kwahiatonhk!, qui signifie nous écrivons! en langue wendat.

Ouvrir en mode plein écran Depuis 2015, Louis-Karl Picard-Sioui est le directeur et programmateur du Salon du livre des Premières Nations. (Photo d'archives) Photo : Fournie par Louis-Karl Picard-Sioui

Louis-Karl Picard-Sioui remarque une évolution par rapport aux éditions précédentes, où il y avait davantage de jeunes auteurs actifs dans des collectifs qui ne vont pas nécessairement publier une œuvre personnelle par la suite, avoir une démarche d'écrivain .

Cette 12e édition du Salon du livre des Premières Nations sera ainsi l'occasion de découvrir plusieurs premières œuvres, dont le très remarqué Unbroken, de la journaliste Angela Sterritt, Nipinapunan, le recueil de poésie d'Alexis Vollant, jeune Innu de la communauté de Pessamit, ou encore Akuteu, une pièce de théâtre de l'artiste multidisciplinaire innue Soleil Launière.

C'est en puisant dans ces textes que Louis-Karl Picard Sioui a tiré les deux fils thématiques de cette nouvelle édition. Le premier fil se tisse autour du destin des femmes autochtones. Dans Unbroken, Angela Sterritt, originaire de la nation Gitxsan en Colombie-Britannique, raconte son parcours des rues de Vancouver au journalisme, une histoire qu'elle inscrit dans une enquête plus vaste sur les violences faites aux femmes autochtones, entre meurtres et disparitions.

Ouvrir en mode plein écran Émilie Monnet sera présente au Salon avec le texte de la pièce de théâtre « Marguerite : le feu », sur l'histoire méconnue de l'esclave autochtone Marguerite Duplessis. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Ce livre, que le directeur du Salon qualifie d' absolument bouleversant , rencontre ainsi le travail d'Émilie Monnet, dont la pièce Marguerite : le feu, jouée au printemps 2022 à l'Espace Go, vient d'être publiée aux éditions Les Herbes Rouges. Autour de la figure de Marguerite Duplessis, première esclave autochtone à avoir défendu sa liberté lors d’un procès historique en Nouvelle-France, Émilie Monnet, artiste d'origine anishinaabe et française, déploie l'histoire de l'oppression des femmes autochtones et afro-américaines, indissociable de la violence coloniale.

On doit parler de cette violence, on doit donner la parole aux femmes autochtones, qui sont en plus très majoritaires en littérature. Il y a beaucoup plus d'autrices autochtones au Québec que d'auteurs et c'est important de leur donner un moment pour parler de ça.

La soirée du vendredi 17 novembre sera 100 % au féminin avec un happening littéraire intitulé Bercer les eaux , qui réunit Émilie Monnet, Soleil Launière et Andrée Levesque Sioui. Au programme, également, une table ronde sur la masculinité littéraire, durant laquelle des hommes autochtones seront invités à réfléchir sur leurs créations, mais aussi sur le sort de leurs sœurs, filles, mères et tantes , décrit Louis-Karl Picard-Sioui.

Le Salon suit un deuxième fil thématique, celui du devenir, qui traverse plusieurs des œuvres présentées cette année. Comment devenir soi? Le texte théâtral de Soleil Launière s'interroge sur la manière d'être à la fois québécoise et autochtone, tandis que le roman jeunesse Envole-toi, Mikun, de la jeune autrice innue Moira-Uashteskun Bacon, est ancré dans les quêtes amoureuses et identitaires de l'adolescence.

Dans la même veine, Georges Pisimopeo, né d'une mère crie et d'un père métissé, vient présenter son récit de vie, Piisim Napeu, qui explore les difficultés à porter un double héritage culturel. Une habituée du Salon, J.D Kurtness, revient de son côté avec un nouvel opus, La vallée de l'étrange, qui interroge le devenir de l'humanité et son incapacité à rester digne face aux moyens technologiques à sa disposition.

Plus qu'un salon

Si cet événement porte le nom de salon, ce qu'il propose va bien au-delà. Non seulement parce qu'il se déroule dans plusieurs lieux, y compris sur le web, mais aussi parce qu'il offre au public de multiples portes d'entrée pour dialoguer avec la littérature autochtone d'aujourd'hui : des tables rondes, des entrevues, des spectacles littéraires, des séances de dédicace et des balados, disponibles gratuitement sur le site web de Kwahiatonhk ! et les agrégateurs les plus populaires.

Au Morrin Center, lieu de rendez-vous pour se procurer les ouvrages de la vingtaine d'auteurs présents, le public pourrait ainsi profiter de l'animation musicale et visuelle du DJ dakota William C. Wikcemna Yamni Ake Wan, déjà plébiscité l'année dernière.

Ouvrir en mode plein écran La bédéiste, scénariste et réalisatrice Diane Obomsawin anime une classe de maître lors du Salon. Photo : Rehab Nazzal

À ces propositions foisonnantes s'ajoute cette année une nouveauté : l'organisation d'ateliers de création qui permettent de rentrer en profondeur dans l'univers des auteurs et d'expérimenter leur démarche de création , souligne Louis-Karl Picard-Sioui. Les histoires de famille avec Jocelyn Sioui, l'écriture de l'absurde avec J.D Kurtness, ou encore un Comics Crash Course (en anglais) avec le bédéiste mohawk Walter Scott.

En plus de Walter Scott, la BD est également mise à l'honneur avec David Alexander Robertson, le plus prolifique des auteurs de BD autochtones au Canada, et Diane Obomsawin, qui proposera une classe de maître ce jeudi à 14 h, à la bibliothèque Paul-Aimé Paiement. Je cherchais depuis très longtemps à l'inviter, cette année les astres se sont alignés, ne la ratez pas! , insiste Louis-Karl Picard-Sioui.

Aux côtés des talents émergents, le public pourra retrouver des auteurs confirmés tels que Joséphine Bacon, Natasha Kanapé Fontaine, Michel Jean ou encore Maya Cousineau Mollen, première Autochtone lauréate à un Prix littéraire du Gouverneur général en français.

La programmation complète du Salon, qui se tient du 16 au 19 novembre 2023 dans divers lieux à Québec, est disponible sur le site de Kwahiatonhk!