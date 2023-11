Un blocage menace la production d’une minière canadienne au Panama

La minière canadienne First Quantum Minerals se retrouve contrainte de réduire le traitement du minerai qui est extrait de son installation.

Cette situation pourrait menacer la production de l'une des plus grandes mines du pays.

L'interruption a été causée par un blocus illégal au port de Punta Rincon, a déclaré la société dans un communiqué. La livraison de fournitures pour l'usine de production d'électricité de la mine a été affectée.

Les manifestations ont commencé après que le gouvernement panaméen et First Quantum eurent signé un nouveau contrat le 20 octobre pour la mine Cobre Panama, qui contribue à hauteur de 1 % à la production mondiale de cuivre et à hauteur de 5 % au produit intérieur brut du Panama.

Les manifestants estiment que les nouvelles conditions sont trop généreuses pour First Quantum et allèguent des pratiques de corruption lors de son approbation. L'entreprise a nié ces allégations.

Selon Reuters, le projet de contrat garantissait un revenu annuel de 375 millions de dollars au pays d'Amérique centrale, soit environ dix fois plus que ce qu'il recevait auparavant. (Photo d'archives)

Le contrat contesté accorde à First Quantum un droit d'exploitation minière de 20 ans, avec une option de prolongation de 20 ans supplémentaires, en échange de 375 millions de dollars de recettes annuelles pour le Panama.

Cela fait plusieurs mois que des groupes autochtones et non autochtones s’opposent à ce contrat qui a aussi fait l'objet de nombreuses contestations juridiques.

La plus haute juridiction du Panama doit maintenant décider s'il doit être révoqué. Des avocats qui se sont confiés à Reuters pensent que le tribunal révoquera probablement le contrat.

Le litige a réduit à néant environ 43 % de la valeur de marché de First Quantum, soit environ 8 millions de dollars canadiens.

Un porte-parole de la société a déclaré qu'il y avait environ 3000 travailleurs à la mine lundi, alors que la moyenne habituelle est de 4000.

Une réduction du traitement du minerai pourrait potentiellement affecter environ 2 % de la main-d'œuvre nationale du Panama, a déclaré l'entreprise, ajoutant que deux trains de traitement du minerai restent opérationnels.

La mine devrait réduire ses achats de fournitures et de services, ce qui équivaut à 20 millions de dollars de revenus hebdomadaires pour plus de 2000 entreprises panaméennes.