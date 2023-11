Le chef de Wôlinak se défend des allégations portées contre lui

Michel Bernard n’avait pas souhaité s’exprimer très longuement lors d’une courte entrevue avec Espaces autochtones, le jour de la manifestation, mardi. Celle-ci était organisée par une membre, Karine Landry, et a réuni environ 80 personnes à Wôlinak.

Un peu plus tard dans la semaine, il a publié un long message sur sa page Facebook, documents à l’appui, essentiellement des résolutions adoptées sous son mandat.

Michel Bernard, le chef, a souhaité apporter des rectifications et des précisions concernant certaines allégations portées à son encontre par ses détracteurs.

D’abord, je tiens à souligner que la manifestation organisée par Mme Landry […] était supposée (sic) être pacifique. Or, plusieurs de ces personnes avaient un comportement ou un langage violent pendant la manifestation et en soirée , écrit le chef.

Environ 80 personnes étaient présentes lors de la manifestation de Wôlinak, mardi 7 novembre. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Très rapidement, des partisans du chef qui se sont rendus près des lieux de la manifestation ont été pris à partie par des manifestants. Ces derniers estiment que les soutiens du chef sont venus sur les lieux simplement pour les intimider.

Il y a ainsi eu des bousculades et des coups ont aussi été portés.

La Sûreté du Québec était en périphérie de la manifestation pour intervenir en cas de débordement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Le chef indique que des plaintes à la police ont été faites. Le jour même, les policiers n’avaient procédé à aucune arrestation.

L’un des principaux griefs qu’entretiennent les opposants est la construction du casino et l’accord signé entre le conseil de bande et la compagnie Tribal gaming. Ce contrat stipule que 60 % des bénéfices nets devront servir au remboursement du prêt que Tribal Gaming a accordé au conseil pour la construction du casino. Les 40 % restants sont répartis à hauteur de 75 % pour l’entreprise et 25 % pour le conseil.

Une fois que le prêt sera remboursé, Tribal Gaming gardera 75 % des bénéfices nets, et le conseil, 25 %.

Dans son communiqué, M. Bernard dit plutôt que lorsque le casino a été négocié, je n’étais pas le seul à la table du conseil. D’ailleurs, tous les conseillers ont signé le 3 avril 2018, soit quelques mois avant les élections prévues, l’entente avec le casino .

Mais ce que disent les opposants au chef, c’est plutôt que ce contrat a été voté alors que le chef actuel n’avait à l’époque aucun mandat, puisque des élections avaient été annulées et repoussées.

Denis Landry, l’ancien chef, a d’ailleurs décidé de poursuivre – entre autres – le chef Michel Bernard devant la justice dans ce dossier.

L'ancien chef Denis Landry poursuit le chef actuel devant la cour. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Par ailleurs, M. Bernard estime que la manifestation lancée par Mme Landry est anti-démocratique . En clair, il existe un seul processus pour changer de chef, et ça s’appelle une élection! ajoute-t-il.

Une pétition n’a pas valeur d’élection, encore moins quand il est évident que les signataires n’ont probablement pas tous le droit de vote , appuie-t-il encore, précisant que la plupart des manifestants venus lundi vivent en dehors de la communauté.

Le casino de Wôlinak est au cœur de beaucoup des accusations des détracteurs du chef Michel Bernard. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Il indique que cette manifestation ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté. Les résidents se sont sentis persécutés, non respectés et surtout pas en sécurité .

Actuellement, le chef n’a pas l’appui de la majorité des conseillers qui sont au nombre de quatre. Il indique donc qu’ ironiquement, plusieurs critiques formulées par Mme Landry, ainsi que lors ou en marge de la manifestation, concernent des décisions prises par le conseil actuel, c’est-à-dire par les trois conseillers qui abusent de leur pouvoir à titre de quorum .

Il faudrait donc, selon le chef Bernard, demander de changer les élus qui prennent actuellement des décisions sans tenir compte des autres élus .

Il accuse aussi Karine Landry de manquer de transparence. Une accusation qu’elle porte elle-même à l’encontre du chef.