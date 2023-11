Une nation autochtone en voie d’avoir sa propre constitution

La cheffe naskapie, Theresa Chemaganish, n'a pas de mal à l'expliquer : le but pour la seule communauté naskapie du Canada est de se doter de sa propre constitution pour avoir plus de pouvoirs et de compétences.

Ils négocient donc, depuis 2019, un accord d'autonomie gouvernementale avec le gouvernement fédéral. Cet accord prévoit que les Naskapis puissent adopter une constitution qui sera reconnue par Ottawa.

Pour l’instant, les Naskapis, qui vivent à Kawawachikamach, à 1100 km au nord de Montréal, ne peuvent adopter que des règlements, mais une constitution leur permettrait de pouvoir aller plus loin et d’adopter leurs propres lois de manière indépendante, sans que le gouvernement fédéral ait son mot à dire.

Cela leur donnerait, par exemple, le pouvoir de prendre en charge eux-mêmes tout ce qui touche à la protection de la langue naskapie.

Cela fait partie de l’une des choses sur lesquelles les Naskapis souhaitent avoir juridiction, car ils estiment que le Québec ne tient absolument pas compte des langues autochtones dans sa législation.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe naskapie, Theresa Chemaganish. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Une constitution à eux leur donnerait aussi la chance de créer leur propre mode de gouvernance, ou encore, de prendre en charge la protection de la jeunesse.

Un pouvoir que le fédéral leur a d’ailleurs octroyé en 2019, mais que les gouvernements du Québec, du Manitoba, de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest contestent devant la Cour suprême.

C’est très important pour nous, car les règles que nous devons suivre ne nous correspondent pas , appuie la cheffe Chemaganish.

C’est pour ça qu’on écrit notre propre constitution pour remplacer ces règles de gouvernement. Avec les lois que nous-mêmes avons choisies. C’est très important pour l’identité naskapie et pour les générations futures de protéger qui nous sommes, notre mode de vie et nos valeurs. La construction va renforcer notre gouvernance et notre démocratie , appuie la cheffe.

Nous doter de notre propre constitution va aider [les gens] à mieux comprendre qui nous sommes.

L’adoption d’une constitution permettrait aussi aux Naskapis de décider la manière dont ils veulent se gouverner et de s’affranchir presque totalement de la Loi sur les Indiens. Ce qui entoure leur statut, leurs exemptions fiscales et leur insaisissabilité ne serait toutefois pas affecté.

Concrètement, les Naskapis pourraient par exemple décider de ne plus avoir de conseil de bande sous la forme qui leur est imposée par la Loi sur les Naskapis. Cette loi s'approche à peu de chose près de la Loi sur les Indiens et existe depuis 1994. Les Cris en sont déjà sortis lorsqu'ils ont instauré leur propre constitution.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs communautés ont décidé d'adopter leur propre constitution pour se donner plus d'autonomie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Brian Morris/CBC

Cette démarche dénote aussi le ras-le-bol des Naskapis au regard des consultations qui doivent être faites à leur encontre pour des projets qui concernent notamment les ressources naturelles présentes sur leur territoire.

Comme beaucoup d’Autochtones, ils considèrent que ce que les non-Autochtones appellent consultations n’en sont pas vraiment.

Les décisions sont déjà prises avant même qu’ils nous consultent. Ils nous incluent, mais c’est souvent trop tard , dit la cheffe. Se doter d’une constitution leur donnerait ainsi un plus gros poids et une voix plus importante dans ces processus de consultations.

D'importantes consultations

La communauté a ainsi mis en place un comité de 10 à 15 personnes, dépendamment des sujets abordés, pour parler justement de ce qui devrait se trouver dans la constitution naskapie.

Ce dernier se réunit une fois par mois et interroge différents groupes de Naskapis : les aînés, les jeunes, etc.

Des exemples au Canada D’autres communautés ont déjà leur propre constitution au Canada. Par exemple, en 1995, la communauté Kluane au Yukon s’est ainsi dotée d’un autre modèle de gouvernance que le conseil de bande imposé par la Loi sur les Indiens. Elle a plutôt une assemblée générale, un conseil avec un chef et un chef adjoint, un conseil des aînés, un conseil des jeunes et un tribunal. La communauté Nisga’a en Colombie-Britannique, quant à elle, s’est dotée en 2000 d’une chambre législative, d’un pouvoir exécutif et d’un conseil des aînés. Les possibilités sont donc multiples et à la discrétion de la communauté.

L’idée est qu’ils puissent exprimer ce qu’ils souhaitent trouver dans leur constitution.

Aucun membre du conseil de bande ne siège dans ce comité pour éviter justement que la constitution ne devienne la propriété des élus.

La cheffe naskapie explique que la constitution doit appartenir à toute la Nation et être rédigée dans une collaboration totale. La constitution naskapie se veut ainsi être un document collectif, pour lequel tous les membres ont apporté leur pierre à l’édifice.

Une vision qui est très chère à la cheffe.

Ouvrir en mode plein écran La communauté de Kawawachikamach est la seule communauté naskapie au Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

L’avocate qui conseille les Naskapis, Christina Caron, précise qu’il est important que les gens s’expriment librement sur le sujet, sans avoir peur de représailles de la part d’élus. Leurs points sont donc acheminés vers le comité de manière anonyme.

On discute de tous les aspects de notre gouvernance, comment nous prenons les décisions, comment nous adoptons les lois, nos valeurs, nos droits et nos responsabilités , poursuit Mme Chemaganish.

Ouvrir en mode plein écran Le comité de consultation interroge tous les groupes de la communauté, les jeunes comme les aînés. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Lorsque les Naskapis auront rédigé cette constitution et qu’elle aura été adoptée par référendum, l’accord des gouvernements du Canada et du Québec ne sera pas nécessaire pour qu’elle entre en vigueur.

Que répondre à ceux qui craindront peut-être qu’il s’agit là de créer un État dans l’État? L’avocate Christina Caron rappelle que les conseils de bande sont déjà des mini-gouvernements. Mais, surtout, elle explique que l’adoption d’une constitution encadre et clarifie les interactions entre les lois de la bande, les lois fédérales et les lois provinciales .

On n’est pas dans une déclaration de souveraineté à tous égards. C’est une reconnaissance mutuelle sur certains sujets. Et il y en a certains qui sont exclus comme le droit criminel, la propriété intellectuelle .

Le mot constitution peut faire peur, conçoit-elle. Mais on est loin d’être dans une révolution , poursuit Mme Caron.

Theresa Chemaganish est consciente qu’il s’agit là d’un important défi, mais elle se dit excitée.

Les Naskapis espèrent que leur constitution sera rédigée et adoptée d’ici 2025. Cela serait un énorme pas vers la prise en main de leur destin.