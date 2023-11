Les Métis du Manitoba mettent en garde contre la reconnaissance des Métis de l’Ontario

Le projet de loi C-53, qui reconnaîtrait certains gouvernements métis en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta, créerait un dangereux précédent, selon les dirigeants de la Fédération des Métis du Manitoba (FMM).

S’il est adopté, C-53 permettrait au gouvernement de donner son approbation à des traités qui ne sont toujours pas écrits avec les groupes se proclamant Métis dans ces provinces, ont plaidé cette semaine des représentants de la FMM .

Leur voix s’ajoute à celle des Premières Nations de l’Ontario qui ont elles aussi fait valoir leurs préoccupations aux élus du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord des Communes.

[Le projet de loi] demande au Parlement d’approuver aveuglément des traités inconnus, qui ne sont pas encore écrits et qui seraient protégés constitutionnellement, sans même que le Parlement puisse les voir , a lancé aux députés le chef de cabinet et conseiller sénior de la FMM , Al Benoit.

Ce dernier était accompagné du ministre de l’Habitation de la FMM , Will Goodon, un critique virulent de la Nation métisse de l’Ontario (NMO).

Il n’est plus juste question d’un intellectuel ou d’un auteur qui usurpe une identité. C’est une tentative d’usurpation de l’identité d’une nation au grand complet.

Le texte législatif viendrait ratifier des ententes d’autonomie gouvernementale signées en février entre le gouvernement fédéral et trois groupes : la Nation métisse de l’Ontario, la Nation métisse de la Saskatchewan et la Nation métisse de l’Alberta. C-53 jetterait également les bases d’un processus pour l’approbation de traités avec ces organisations.

Si le projet devient loi, les traités pourraient entrer en vigueur par un ordre du gouvernement fédéral signé par la gouverneure générale, le tout sans dépôt d’un projet de loi soumis aux parlementaires.

La FMM et les Premières Nations de l’Ontario jugent toutes deux que six communautés de la Nation métisse de l’Ontario ne sont pas légitimes. On vous garantit que ces "communautés historiques métisses" dans la majorité de l’Ontario n’ont aucun lien avec nous , a insisté M. Goodon.

Lors de leur propre témoignage le mois dernier, les chefs des Premières Nations de l’Ontario ont prévenu que la reconnaissance de traités signifie nécessairement l’octroi de territoires. L’accord ne concerne pas le territoire, mais uniquement notre droit à nous de gouverner selon nos coutumes et les services à l’enfance , s’est défendue la présidente de la NMO , Margaret Froh, il y a quelques semaines, en entrevue avec Espaces autochtones.

Un conflit de longue date

Interrogé sur son raisonnement, le ministre Goodon a fait valoir que tous les marqueurs identitaires de la culture métisse – l’art perlé distinctif, la gigue de la rivière Rouge, la rébellion du Nord-Ouest, les héros de l’histoire métisse – n’ont aucun lien avec l’Ontario.

Louis Riel n’est pas leur héros, c’est le nôtre , a-t-il illustré. Lorsqu’on lui a demandé comment pourrait être amendé le projet de loi, il a répondu simplement : excluez la NMO .

Le torchon brûle depuis longtemps entre les deux organisations. Les tensions ont culminé en 2021 lorsque la FMM s’est retirée du Ralliement national des Métis.

Tout de suite après le témoignage de la FMM mardi, un avocat et membre de la Nation métisse de l’Ontario, Jason Madden, a plaidé aux parlementaires que tout ce processus vise à éviter de mauvaises surprises législatives et le renversement de certains progrès.

M. Madden a maintes fois fait allusion au jugement Powley de la Cour suprême qui, en 2003, a reconnu des droits de chasse aux Métis près de Sault-Sainte-Marie en Ontario, bien plus à l’est que la limite du territoire historique présentée par Will Goodon.

D'après les informations de Brett Forester de CBC Indigenous