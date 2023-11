Rita Mestokosho remporte l’un des Prix littéraires du Gouverneur général

La poétesse et militante innue Rita Mestokosho a reçu le Prix littéraire du Gouverneur général dans la catégroie poésie grâce à son recueil Atiku Utei. Le cœur du caribou.

Le recueil est un véritable hommage à d’autres vies possibles en nous , a déclaré le comité d’évaluation composé des auteurs Mimi Haddam, Judy Quinn et Gabriel Osson.

Alors que la nature est menacée, Rita Mestokosho nous invite à chérir la "bibliothèque de la terre". Elle nous conduit sur les pas du caribou avec l’espoir qu’un jour la lumière viendra, le jugement viendra , a ajouté le comité.

Extrait : Mon peuple écrivait

des millions de livres

éparpillés sur le territoire des encyclopédies

de rivières des dictionnaires

de montagnes des géographies

de forêts

En entrevue avec Espaces autochtones plus tôt cette année, la poétesse innue, membre de la communauté d’Ekuanitshit sur la Côte-Nord, avait confié que les destins du caribou et de son peuple étaient étroitement liés.

Selon elle, lorsqu’on empêche les Innus de chasser, il y a une part de nous qui meurt .

Si le caribou est libre, l’humain est libre. Nous sommes reliés à tout ce qui nous entoure.

Âgée de 57 ans, Rita Mestokosho publie des poèmes depuis 1995.

Publicité

Son éditeur, Mémoire d'encrier, n'a pas tardé à réagir à l'annonce. Chapeau bas à la grande dame de Ekuanitshit (Mingan), gardienne des légendes du caribou et de la mémoire de la Terre , a écrit la maison d'édition sur les réseaux sociaux. Au moment de publier, il n'avait pas été possible de recueillir les commentaires de l'auteure.

En tant que militante, elle est présente sur plusieurs fronts, notamment celui de l'environnement. En 2016, elle avait notamment collaboré avec la comédienne Christine Beaulieu qui préparait alors l'écriture de sa pièce de théâtre J'aime Hydro.

Plus récemment, on l'a vue dans le documentaire Après la Romaine où elle accompagne l'acteur et militant Roy Dupuis sur le site de cette rivière transformée pour accueillir un complexe hydroélectrique.

Ouvrir en mode plein écran Roy Dupuis et Rita Mestokosho Photo : Rapide Blanc

Rita Mestokosho n'est pas la première innue à remporter ce prix. En 2022, Mélissa Mollen Dupuis avait elle aussi été honorée dans cette même catégorie, pour son recueil Enfants du lichen.

Publicité

Cliff Cardinal aussi honoré

Lors de l'annonce des lauréats de 2023, un autre Autochtone figure dans la liste des heureux élus, mais du côté des œuvres anglophones.