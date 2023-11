L’histoire difficile des soldats autochtones ne freine pas leur engagement

Même s'ils ont fait preuve de discriminations dans l'armée, les Autochtones continuent de rejoindre les Forces armées canadiennes (FAC) en grand nombre. À l'occasion du 8 novembre, Journée nationale des vétérans autochtones, voici un portrait à saveur historique et contemporaine de ces anciens combattants qui n’ont pas toujours été traités de façon équitable.

Actuellement, on dénombre 23 075 vétérans autochtones au pays, selon Statistique Canada. Ils représentent donc 5,2 % du total des vétérans au pays. Cette proportion est sensiblement supérieure à la part des Autochtones dans la population âgée de 17 ans et plus (4,4 %), ce qui tend à prouver que les Autochtones n’ont pas été rebutés à l’idée de s'engager dans les Forces armées canadiennes malgré les obstacles.

Faire partie d'une communauté militaire vous donne le sens du sacrifice et la fierté de contribuer à essayer de rendre le monde un peu meilleur pour les générations futures , mentionne l’ancienne militaire Francine Young, membre de la Première Nation de Bilijk Kingsclear au Nouveau-Brunswick, qui a décidé de s'engager auprès des forces américaines.

Malgré cela, actuellement, ce sont 5,5 % des militaires canadiens actifs qui sont autochtones.

Un comité consultatif chargé de se pencher sur le racisme au sein de l'armée avait plutôt conclu, l'année dernière, à une sous-représentation des Autochtones, notamment à cause du racisme, et que cette problématique expliquait notamment pourquoi plusieurs membres des Premières nations du Canada optaient pour l'armée des États-Unis.

Des défis uniques

Lors de la Première Guerre mondiale (1914-1918), les membres des Premières Nations étaient exemptés de la conscription parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des "citoyens" du Canada et n'avaient pas le droit de vote , résume une notice historique préparée par Indigenous Corporate Training un organisme de Colombie-Britannique dédié à la formation des entreprises canadiennes sur les enjeux autochtones.

Après plusieurs tractations, les règles ont été assouplies et quelques milliers d’Autochtones se sont enrôlés, notamment dans les Brock’s Rangers (le 114e Bataillon) et les Timberwolf (107e Bataillon).

Au Canada, près de 12 000 Autochtones ont servi durant les grands conflits du 20e siècle et, malheureusement, au moins 500 d'entre eux ont perdu la vie lors de ces guerres , mentionne le ministère canadien des Anciens combattants.

Les peuples autochtones ont souvent été confrontés à des défis uniques, qu'il s'agisse de parcourir de grandes distances à partir de leur communauté pour aller s'enrôler, de surmonter des barrières linguistiques ou de s'adapter aux différences culturelles lorsqu'ils portaient l'uniforme canadien , a déclaré le premier ministre Justin Trudeau à l’occasion du 8 novembre.

Malgré cela, ils ont fait preuve d'un grand courage pour surmonter ces défis sur les lignes de front en tant que tireurs d'élite et pisteurs chevronnés.

Mais malgré les services rendus lors de ces conflits, le retour à la vie civile a parfois été synonyme de désillusions.

Traitements inégaux

On leur a refusé les pleins droits et avantages de la citoyenneté en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada, qui datait de l’époque coloniale. Malgré cela, les Autochtones étaient aux premières lignes quand il s’agissait de remplir l’obligation la plus lourde et la plus profonde du citoyen : revêtir l’uniforme du souverain et porter les armes contre les ennemis de la nation , souligne une page du Musée canadien de la guerre.

L’institution muséale organisera aujourd'hui à 13 h un entretien virtuel en direct (Nouvelle fenêtre) avec le caporal Hilliard Kahpeaysewat, de la Première Nation Moosomin en Saskatchewan.

Outre le fait qu’ils ne recevaient pas une pension équivalente à leurs frères d'armes, ou étaient exclus des programmes de réinsertion, certains vétérans autochtones ont réalisé à leur retour qu’ils ne pouvaient retrouver leur statut d’Indien ou que leurs terres avaient été cédées à des agriculteurs non autochtones afin de soutenir l’effort de guerre.

Impossible de savoir si ces iniquités ont fait l’objet de compensations par la suite.

Interrogé, le ministère des Anciens combattants s'est contenté de répondre qu’ en avril 2023, Anciens Combattants Canada a signé une lettre d’entente avec l’Assemblée des Premières Nations, dans laquelle sont énoncées quatre priorités communes . Il s’agit de faire en sorte que :

les vétérans des Premières Nations connaissent les programmes du ministère;

qu’ils aient des points de contact clairs au sein du ministère;

que la représentation des Autochtones dans les activités de commémoration soit rehaussée;

que les vétérans obtiennent reconnaissance, respect et les services dont ils ont besoin et qu’ils méritent.

Au moment de publier, il n’avait pas été possible de joindre le Conseil des vétérans de l’Assemblée des Premières Nations.

Honorer comme il se doit

Ouvrir en mode plein écran Louis Levi Oakes avait été honoré par ses pairs en décembre 2018. Photo : Ismaël Houdassine

Malgré ces écueils, les vétérans autochtones ont aussi de belles histoires à raconter.

Plusieurs soldats autochtones ont été engagés dans les services des communications secrètes du Canada et des États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Leurs langues étaient alors considérées comme suffisamment complexes pour être déchiffrables par l'ennemi. Le dernier de ces code talkers , Louis Levi Oakes d’Akwesasne, est décédé en 2019.

Ouvrir en mode plein écran Le monument en l'honneur de Francis Pegahmagabow a été créé par le sculpteur Tyler Fauvelle. Photo : Tim Laye, Ontario War Memorials

Le plus décoré des soldats autochtones de la Première Guerre mondiale est le sergent-major Francis Pegahmagabow. Une statue en son honneur a été érigée sur le territoire de la communauté anishnabe de Wasauksing en Ontario. Il est l’un des rares à avoir participé à la Grande Guerre presque entièrement du début à la fin , mentionne la note biographique rédigée par le gouvernement du Canada lors de l’inauguration du monument en son honneur.

Ouvrir en mode plein écran L'édifice de la Légion royale canadienne à Kahnawake. Photo : Radio-Canada / Ka'nhehsi:io Deer

Le seul établissement de la Légion royale canadienne géré par les Premières Nations au Québec est à Kahnawake, au sud de Montréal. La section 219 de Légion fête cette année ses 70 ans. Pour l’occasion la communauté mohawk (Kanien'kehá:ka) a conçu et accroché des bannières des 15 membres fondateurs entre l’édifice de la Légion et le monument commémorant les soldats mohawks.

Ouvrir en mode plein écran Le NCSM Iroquois. Photo : FAC

Outre le Monument national des anciens combattants autochtones, le Canada a rendu hommage aux soldats autochtones à travers les noms donnés à trois navires de la Marine : le NCSM Iroquois, un destroyer qui a été en service de 1970 à 2015, le Cayuga (en service de 1947 à 1964) et le NCSM Huron (en service de 1972 à 2007).

Avec les informations de Ka'nhehsi:io Deer et Oscar Baker III, CBC