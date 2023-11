Wôlinak : mobilisation en faveur de la démission du chef

Les klaxons du convoi se font entendre de loin. Quelques personnes sont déjà réunies sous un chapiteau, devant le conseil de bande de Wôlinak. Microphone en main, casquette sur la tête, Karine Landry, l’organisatrice de l’événement, accueille les membres venus faire part de leur ras-le-bol.

Cela fait maintenant plusieurs années, à les entendre, que la communauté souffre de profondes divisions. Longtemps silencieux par peur de représailles, les manifestants assurent que désormais, ça suffit .

Dans leur ligne de mire, l’actuel chef, Michel Bernard. Ils l’accusent de prendre des décisions qui ne bénéficient pas à toute la communauté. Une pétition demandant sa démission avait récolté 304 signatures en date du 7 novembre, alors que Wôlinak compte un peu plus de 600 membres.

Ouvrir en mode plein écran Karine Landry organisait la manifestation. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Le cortège avance sur la rue principale. Très vite, un groupe de personnes se déplace à pied à quelques dizaines de mètres du chapiteau. Direction le grand conseil Waban-Aki.

La police est là. À la fois celle de Wôlinak et au moins deux véhicules de la Sûreté du Québec. Ils n’interviendront qu’à la demande de leurs collègues de Wôlinak.

Le ton monte. Des manches sont tirées, des cris se font entendre, quelques bousculades surprennent les policiers. Les visages se rapprochent. Des voix s’élèvent pour demander un retour au calme. Pas de chicane! On vaut mieux qu’eux , lance une femme.

Sous une fine pluie, les officiers continuent de faire barrage. T’es censé travailler pour nous autres toi! , lance un manifestant à un homme en uniforme de policier.

Ouvrir en mode plein écran La police a dû s'interposer entre les manifestants et des soutiens au chef Bernard. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Une femme explique que l’un des hommes pris à partie serait l’un des gros bras de la réserve. L’un des gros bras du chef . Il monte dans son camion. Un phare vole en éclat, puis le véhicule repart sans crier gare.

Interrogé à sur les échauffourées par téléphone, le chef Bernard dit : Je ne réponds pas rien puis je raccroche. Elles sont stupides, tes questions .

Malgré quelques bousculades, Espaces autochtones n'a pas été témoin de bagarres entre les deux camps.

Ouvrir en mode plein écran La Sûreté du Québec était en périphérie de la manifestation pour intervenir en cas de débordement. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Un peu plus loin sur la route, un homme vêtu d’une veste rose se fait lui aussi alpaguer par les manifestants. Des accusations sont lancées. L’homme finit par partir à pied en direction du casino.

Le casino. L’éléphant dans la pièce. Sous le chapiteau, alors que les esprits se calment, il est sur toutes les lèvres. Ces membres ne digèrent pas la création de l’établissement et encore moins le contrat que le conseil de bande a signé avec la société gérante, Tribal Gaming.

Ouvrir en mode plein écran Le casino de Wôlinak est l'un des sujets de la discorde dans la communauté. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Karine Landry prend le micro : Il y a des gens de l’extérieur venus pour nous intimider. On ne devrait pas participer à ça. On ne fera pas la même action qu’eux. Je suis un peu déçue , lance-t-elle, évoquant le comportement agressif que certains manifestants ont eu un peu plus tôt.

Sinon, ils vont nous incriminer et ce n’est pas ça, la réconciliation , ajoute-t-elle.

Appels à l'unité

Paule Landry est justement venue plaider cette union.

Avec son tambour, la chanteuse entame un chant qui mêle français et abénakis, elle exprime : tbetsawi , écoute-moi, je connais la vérité . La foule réunit sous le chapiteau l’écoute, elle qui se ne se bat plus pour elle, mais pour ses enfants, ses petits-enfants.

Ouvrir en mode plein écran Paule Landry était sur place pour chanter avec son tambour. Elle souhaite que la communauté retrouve la paix. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Je ne veux pas qu’ils vivent là-dedans, dans cette colère. Michel Bernard, il aurait tellement pu faire la différence, il aurait pu être rassembleur , dit Paule Landry qui n’en peut plus de ce qu’elle qualifie d’enfantillage.

Karine Landry reprend la parole sous les caméras de plusieurs médias venus assister à l'événement. On veut des actions. On veut la vérité, la transparence, une gouvernance éthique et responsable , plaide-t-elle.

On ne va pas s'arrêter de chercher la vérité qui nous a trop souvent été cachée.

Elle estime que l'égo du chef a pris le dessus et l'interpelle, malgré son absence: Vos membres sont essoufflés et ne se sentent plus en sécurité . Elle ajoute qu' il ne respecte pas ses membres .

Non loin d’elle, René Milette, un ancien conseiller, critique vertement le chef Michel Bernard. Il veut tout faire à sa manière et pense juste à ses poches. Il nous traite de BS [d’être sur le bien-être social, NDLR ] , dit-il. Sur son profil Facebook, Michel Bernard traite régulièrement ses opposants de crottés et de BS

Ouvrir en mode plein écran René Milette assure ne pas avoir peur du chef Michel Bernard. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

M. Milette arbore un autocollant qui a été distribué à bon nombre de participants. La destitution d’un chef pour un peuple plus uni , peut-on lire sur les torses de plusieurs d’entre eux.

On attend la démission du chef. Ça prend ce genre d’événement pour lui montrer qu’on n’est pas d’accord , poursuit-il, ajoutant ne pas avoir peur.

Est-ce que tous ces gens réunis attendent que le chef, censé participer à une réunion du conseil juste à côté, se manifeste et s’exprime? Sûrement, mais personne n’y croit ici. Entre deux gorgées de café, beaucoup disent que Michel Bernard ne va pas oser se montrer.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs personnes avaient des autocollants demandant la démission du chef Michel Bernard. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Le chef a par la suite confirmé à Espaces autochtones qu'il a assisté à sa réunion à distance.

D'autres s'attendent à de prochaines représailles. Karine Landry a toutefois rappelé, lors de son discours quelques minutes plus tôt, que c'était fini, le règne de la terreur .

Il ne faut pas avoir peur de quelqu’un qui ne se présente pas en face , poursuit René Milette.

Ça n’a pas de sens tout ça et en 2023, il est temps que les gens retrouvent leur paix intérieure , ajoute Paule Landry.

Ouvrir en mode plein écran Karine Landry a livré un discours pour appeler à plus d'unité. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Tout le monde a droit de manifester s’ils veulent

Au même moment, le chef Bernard publiait un communiqué de presse sur sa page Facebook sans mentionner la manifestation. Le climat au sein de la Première Nation des Abénakis de Wôlinak fait l’objet de débats qui divisent la communauté , écrit-il avant de préciser que cette division est causée par trois des quatre conseillers.

Aux manifestants, il répond lors d'une entrevue : Tout le monde a droit de manifester s’ils veulent. J’ai rien contre, j’ai rien pour .

Ceux qui se sont battus ce matin c’est leur problème. Je suis pas là pour me battre, moi. Ils ont le droit d’avoir des opinions. C’est ça, la politique.

Ces derniers jours, la tension était montée d’un cran au sein de la communauté, notamment après un courriel envoyé à plusieurs employés du conseil de bande par Tommy Lefebvre, le responsable du registre des terres. Espaces autochtones a pu lire ce courriel.

Ce dernier questionnait : est-ce que je peux venir au travail armé? Notre permis de chasse est-il encore valide?

De quoi faire craindre à Karine Landry le pire. Elle s'est donc démenée pour que la présence policière soit au rendez-vous, notamment la SQ .

Ouvrir en mode plein écran Un chapiteau a été installé pour la manifestation du 7 novembre à Wôlinak. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Je ne suis pas au courant de cette histoire-là , assure le chef Bernard. Contacté par Espaces autochtones à ce sujet, M. Lefebvre n’avait pas répondu à nos demandes d’entrevue au moment de publier ces lignes.