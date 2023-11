Des initiatives, mais pas encore de rapport, 15 mois après la mort de deux inuit à Dorval

Environ un an après le décès tragique, à 24 heures d’intervalle, de deux piétonnes inuit, percutées sur l’autoroute autour de l’aéroport Trudeau, certaines mesures ont été prises, tandis que d’autres se font toujours attendre.

Il y a quelques semaines, la Ville de Dorval a présenté la trentaine de panneaux trilingues (français, anglais, inuktitut) installés sur son territoire indiquant les directions vers le centre commercial, le terminus d’autobus à la gare de Dorval et le centre Ullivik.

Ce lieu situé dans l'ouest de l'île de Montréal héberge les patients inuit et leurs accompagnateurs lorsqu’ils reçoivent des soins dans la région de Montréal.

La patiente inuk de 22 ans décédée le 18 août circulait de nuit et en fauteuil roulant sur l'autoroute 20.

C’est là que logeaient temporairement Mary-Jane Tulugak, 22 ans, et Nellie Niviaxie, 26 ans lorsqu’elles sont mortes percutées par des véhicules alors qu’elles circulaient à pied sur les autoroutes 20 et 520 en pleine nuit, les 18 et 19 août 2022.

Les enquêtes menées par le Bureau du coroner sont toujours en cours. Impossible donc d’en savoir plus sur les circonstances précises de ces accidents, ainsi que sur les recommandations futures.

La nouvelle directrice d'Ullivik, l’Inuk Rita Novalinga, a déclaré qu'elle espérait que les nouveaux panneaux empêcheront de telles choses de se produire à l'avenir.

Rita Novalinga, la nouvelle directrice du centre lors de l'annonce.

En plus de ceux-ci, plusieurs passages piétonniers ont été stratégiquement positionnés le long des principaux parcours. Des activités de prévention sont régulièrement organisées pour les usagers du centre et la collaboration avec le SPVM a été resserrée autour du site, indique Juliette Rolland, porte-parole du centre.

Dorval va de l'avant

De son côté, le maire de Dorval, Marc Doret, souligne que des solutions devaient être trouvées, et non seulement discutées .

C’est la Ville qui a payé pour les panneaux et ce sont nos cols bleus qui les ont installés , a mentionné le maire à Espaces autochtones, indiquant que cette mesure était évaluée entre 5000 $ et 10 000 $.

La Ville a aussi octroyé une subvention à l’organisme Action Jeunesse de l'Ouest-de-l’Île pour distribuer bientôt 200 à 250 sacs à dos orange réfléchissants. Ceux-ci contiennent notamment des cartes afin de permettre aux visiteurs du Nord de s’y retrouver dans ce spaghetti autoroutier, mais aussi des billets d’autobus et des numéros de téléphone utiles en cas de problème.

Si le maire de Dorval croit que le réaménagement du rond-point Dorval n’est toujours pas optimal et que les problèmes de consommation sont toujours présents autour du centre Ullivik, il souligne néanmoins que les deux accidents de l'an dernier ont poussé la Ville et la direction du centre Ullivik à s'asseoir ensemble.

Avec la nouvelle administration, la gestion du bâtiment est bien meilleure.

Le centre d'hébergement Ullivik est situé en bordure de l'autoroute 520 à Dorval. Les Inuit qui voyagent dans le sud du Québec pour recevoir des soins médicaux peuvent y demeurer entre leurs rendez-vous.

Le maire Doret ajoute avoir désormais d’autres projets pour permettre aux jeunes Inuit du centre de bénéficier d’accès à la bibliothèque ou à la piscine municipale durant leur séjour dans le Sud.

D'autres améliorations suggérées

Ayant vécu plusieurs années au Nunavik, Sean French, un résident mohawk de Kahnawake, suit de près ce qui se passe au centre Ullivik. Après les deux décès tragiques de 2022, il avait parcouru le secteur à pied à la recherche de réponses.

S’il salue l’initiative importante de Dorval au sujet des nouveaux panneaux trilingues, M. French note quelques éléments qui pourraient être améliorés.

Par exemple, les panneaux indiquant la direction vers le centre Ullivik à partir du chemin de la Côte-de-Liesse n’indiquent pas qu’il faudra à un moment emprunter un grand escalier. Or, certains usagers du centre Ullivik sont à Montréal pour des opérations chirurgicales et sont donc à mobilité réduite. L’une des deux victimes, Mary-Jane Tulugak, était dans un fauteuil roulant quand elle a été percutée sur l'autoroute.

Selon M. French, l’autre point faible concerne le tunnel de la gare Dorval qui permet aux patients du centre Ullivik de passer sous les voies de chemin de fer et de rejoindre ensuite le centre commercial.

Outre le manque de panneaux dans la gare, Sean French note que le lieu inclut des rampes pour les personnes à mobilité réduite. Toutefois, les portes battantes du même type que celles utilisées dans le métro sont trop lourdes à ouvrir pour une personne en fauteuil roulant qui n'a pas encore acquis les aptitudes à gérer ce genre de situation, selon lui.

Au moment de publier, il n’avait pas été possible de savoir quand les deux rapports du coroner seront publiés.

