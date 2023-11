Vers la vérification de l’ascendance autochtone à l’université Dalhousie

Un groupe de travail de l’Université Dalhousie formule des recommandations sur la façon dont l’école devrait vérifier les allégations d'ascendance autochtone faites par les membres du personnel et les étudiants.

L'idée n'est pas de contrôler l'identité autochtone, affirme le groupe de travail, mais de garantir que les non-Autochtones ne profitent pas des ressources spécifiquement aux membres des peuples autochtones.

Le groupe de travail a été créé plus précisément pour déterminer comment l’université devrait gérer les fausses allégations d’identité autochtone. Il a publié son rapport final début octobre, qui révèle que l'absence d'une politique cohérente a conduit à la désillusion et à une érosion de la confiance lorsque les gens expriment leurs inquiétudes concernant la fraude à l'identité autochtone.

L'université doit assumer la responsabilité de son rôle et de sa dépendance excessive à l'égard des politiques d'auto-identification, qui ont laissé la porte ouverte à des problèmes comme la fraude à l'identité autochtone.

Le groupe de travail a rencontré des personnes autochtones au sein de l'université ainsi que des représentants des communautés mi'kmaw, wolastoqey et peskotomuhkati de la région.

M. Young a précisé qu’ont été prises en compte les inquiétudes selon lesquelles exiger une telle vérification pourrait être considéré comme un renforcement du colonialisme et une perpétuation du préjudice. Mais il a ajouté qu’en fin de compte, la vérification des ascendants est quelque chose que la communauté considère comme une priorité.

Maintenant, nous pouvons aller de l'avant [...] sans craindre que ce soit quelque chose que l'université impose unilatéralement aux nations autochtones , a déclaré Brent Young, un Anishnaabe qui est né et qui a grandi en Mi'kma'ki, le territoire des Mi'kmaq.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Brent Young a présidé le groupe de travail. Photo : Danny Abriel / Université Dalhousie

Processus de vérification

Plutôt que l'auto-identification, le groupe de travail recommande donc un processus de vérification qui pourrait se faire en soumettant une carte de statut ou d'autres documents. Le processus est similaire à celui mis en place à l'Université de la Saskatchewan plus tôt cette année.

Ce n'est pas le rôle de l'université d'établir de nouveaux critères pour déterminer ce que signifie être Mi'kmaw, par exemple, mais c'est à l'université de se tourner vers les Mi'kmaq et de poser ces questions , a déclaré M. Young.

Cela est conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones selon laquelle les nations autochtones ont le droit de déterminer leurs propres critères d’appartenance.

Le processus de vérification recommandé est basé sur quelque chose qui se fait déjà à la Faculté de médecine de Dalhousie par le biais du parcours d'admission autochtone.

Selon le rapport, ce système a permis de recruter nombre record d'étudiants mi'kmaw et autochtones dans le programme de médecine de premier cycle en 2023.

Nous savions qu'il y aurait un risque d'abus avec le fait d’apporter des changements pour atténuer les obstacles connus [à l’entrée des Autochtones en médecine] , a mentionné M. Young. Supprimer les exigences de score minimum […] ouvrirait la porte à des personnes revendiquant faussement une identité autochtone pour postuler par cette voie.

« Vérifications nécessaires »

Partout au Canada, il y a eu quelques cas très médiatisés de fraude à l'identité autochtone dans le milieu universitaire au cours des dernières années, notamment celui de Mary Ellen Turpel-Lafond , qui était autrefois professeure de droit titulaire à l’Université Dalhousie.

J'ai été très transparente sur le fait que Dalhousie et d'autres universités n'ont pas fait preuve de diligence raisonnable pour s'assurer que les personnes qui postulent à des emplois, à des postes, à des subventions ou à des bourses sont bien celles qu'elles prétendent être , a déclaré Catherine Martin, conseillère du groupe de travail et directrice de l'engagement des communautés autochtones à l'université depuis la création du poste en 2020.

Selon cette Mi'kmaw de la Première Nation de Millbrook, la problématique n’est pas propre au milieu universitaire.

Le problème est le même partout et je pense donc qu’il ne peut plus être ignoré.

Ouvrir en mode plein écran Catherine Martin, Mi'kmaw de la Première Nation de Millbrook, était conseillère au sein du groupe de travail. Photo : Catherine Martin

Les révélations de CBC sur les fausses allégations d’ascendance autochtone de l’artiste Buffy Sainte-Marie ne sont qu’un exemple parmi d’autres.

L'université « déterminée »

Dans un courriel, l’université de Dalhousie a déclaré qu’elle était déterminée à mettre en œuvre les recommandations du rapport, avec le soutien et les conseils du groupe de travail.

Une première recommandation a déjà été mise en oeuvre : que la présidente de l'université, Kim Brooks, présente des excuses aux communautés autochtones pour le préjudice causé par le recours à l'auto-identification par l'université.

Je sais que le directeur a pris cela à cœur et a été très sincère, non seulement en s’excusant, mais en promettant de faire davantage et de réfléchir à la manière dont nous pourrions parvenir à une réconciliation une fois la vérité révélée , a conclu Catherine Martin.