Tata Steel incapable de payer 80 000 $ à une jeune pousse

Le géant minier a été poursuivi par une petite entreprise québécoise en septembre 2022. Il y a un an, Espaces autochtones rapportait déjà que Tata Steel avait du mal à honorer ses factures. Cette fois, l’entreprise victime est la clinique Medfuture.

Basée à Mirabel, cette petite entreprise a notamment fourni des tests COVID durant la pandémie. Parmi ses clients, Tata Steel Minerals Canada.

Dans la demande introductive d’instance, il est écrit qu’ en date du 10 août 2022, Tata s’est reconnue endettée d’une somme de 120 716,46 $ envers Medfuture et s’est engagée à acquitter le paiement intégral de cette somme en deux versements, soit un premier versement au montant alors estimé de 36 000 $ payable le jour même et un deuxième versement pour acquitter le solde au plus tard le 31 août .

Les intérêts de 10 % calculés sur chaque facture impayée après le 1er septembre 2022 devaient aussi s’ajouter aux sommes dues.

Les bureaux montréalais de l'entreprise minière Tata Steel sont au 1000 Sherbrooke Ouest.

Après quelques rappels , Tata Steel a finalement payé un peu plus de 40 000 $ le 15 août 2022.

Mais à ce jour, les 80 000 $ restants n’ont toujours pas été versés à Medfuture, un an après le début des poursuites judiciaires.

On a toujours eu de la misère à se faire payer , explique Mario Tremblay, président de Medfuture.

L’excuse que Tata Steel lui avançait? Ils disaient qu’ils avaient des problèmes de liquidités , répond-il. Plusieurs sources interrogées dans le cadre d’un reportage précédent sur le sujet ont indiqué que la minière leur avait aussi donné cette excuse.

Ce que raconte Mario Tremblay, c’est qu’assez rapidement, il faut courir après Tata Steel pour être payé. Avant d’offrir un nouveau service, on exigeait d’être payé. Puis, lorsque les tests COVID n’étaient plus nécessaires, on a commencé à avoir des problèmes , détaille-t-il.

Aussitôt qu’ils n’ont plus besoin de quelqu’un, ils vont retarder le paiement ou ils ne paieront pas. Et si jamais tu ne les poursuis pas, ils ne te paieront jamais.

Mario Tremblay explique qu’avant de faire affaire avec un client, son entreprise fait quelques recherches sommaires pour savoir qui se cache derrière un nom de compagnie.

[Tata Steel] est une compagnie de plusieurs milliards de dollars, on ne craignait pas de ne pas être payé. J’ai été surpris qu’une entreprise de cette envergure ne soit pas capable de payer 80 000 $.

Contacté à plusieurs reprises par Espaces autochtones, Tata Steel Minerals Canada n'a jamais répondu à nos demandes d'entrevue.

Le minerai de fer de Tata Steel est transporté en train de Schefferville vers Sept-Îles.

Si 80 000 $ n’est pas, selon M. Tremblay, une somme importante pour une grosse entreprise, ce n’est pas le cas de la jeune pousse qu’est Medfuture. C’est un gros morceau pour nous, ça change toute la game , appuie-t-il.

M. Tremblay est d’autant plus étonné qu’il rappelle qu’Investissement Québec détient 18 % de Tata Steel Minerals Canada. Est-ce que le gouvernement est au courant que [Tata Steel] a des pratiques un peu douteuses? Les actionnaires devraient peut-être se pencher sur cette gestion , questionne-t-il.

Il en remet une couche : Et pendant ce temps-là, il y a des petites compagnies québécoises qui ne sont pas payées…

Contacté à plusieurs reprises par Espaces autochtones, Investissement Québec ne nous a jamais répondu.

Les avocats de M. Tremblay travaillent encore à récupérer cette somme.

J’aurais d’autres choses à faire que d’engager des avocats, ça coûte cher, les avocats, tout le monde le sait. Ça me laisse un goût amer, mais je suis déterminé à récupérer ces sommes, je ne les lâcherai pas.

Accord avec les Autochtones

En août 2022, les Naskapis de Kawawachikamach expliquaient eux aussi avoir du mal à se faire payer par la minière et devoir toujours courir après l’argent. Naskinnuk, une entreprise naskapie, est aussi sous contrat avec Tata Steel depuis 2012.

Interrogée à ce sujet, la chef naskapie, Theresa Chemaganish, indique qu’un contrat de remboursement de dettes échelonné dans le temps a été mis en place.

Idem du côté du conseil de bande de Matmikush – Lac-John qui devait lui aussi régulièrement réclamer l’argent que lui devait le géant minier.

La cheffe Chemaganish indique qu'à ce jour, Tata Steel remplit sa part du contrat à l'égard de sa communauté, des mois après leur avoir couru après.