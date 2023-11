Kanesatake : un juge ordonne la réouverture du conseil de bande

Jeudi, un juge a autorisé les cinq chefs qui s’opposent au leadership du grand chef Victor Bonspille et de sa sœur, Valérie Bonspille, elle-même conseillère, « à retirer ou faire retirer toute obstruction à l’accès au bureau du conseil de bande ».

Le 25 octobre, la porte du conseil de bande avait en effet été enchaînée pour priver les cinq chefs conseillers d’y accéder.

Le juge Andres Garin a demandé à ce que cet accès soit rétabli pour tous. Il a aussi interdit à toute personne d’empêcher ceux qui désirent accéder aux locaux du conseil de bande de le faire.

Le juge indique aussi que les chefs opposés à M. Bonspille devront retrouver un accès sans restriction à leurs adresses électroniques, à leurs comptes Microsoft et aux serveurs du conseil dans un délai de 24 heures .

L'obstruction des bureaux du conseil et l'incapacité qui en résulte pour le personnel du conseil de se rendre sur leurs lieux de travail où ils servent le public représentent un changement important et soudain par rapport au statu quo , argumente le juge.

Il estime que cette situation de blocage risque de nuire à l’offre de services aux membres de la communauté.

La fourniture des paiements et des services d'aide sociale pourrait être retardée ou bloquée, certaines factures pourraient rester impayées et les transactions foncières […] ne seraient pas traitées. Tout retard dans le paiement de l'aide sociale causera un préjudice grave aux membres de Kanesatake, particulièrement à ceux qui dépendent de ces paiements pour se nourrir et payer leurs nécessités de base , argumente le juge.

En plus, la décision de bloquer l’accès au conseil de bande ne repose sur aucune base juridique , selon lui. Je comprends qu'il existe un différend important au sein de la communauté. Cela dit, aucune base juridique pour les mesures prises le 25 octobre n’a été avancée à ce stade , précise-t-il.

Même si le grand chef Bonspille a indiqué que les employés renvoyés chez eux pouvaient télétravailler, le juge indique que des réunions ont tout de même été annulées à cause de cette paralysie.

Par exemple, une réunion entre les vérificateurs du conseil et les employés du service des finances du conseil a dû être annulée, ainsi qu’une autre avec des représentants de Revenu Québec.

Il s’agit d’un épisode de plus dans la guerre intestine qui oppose deux clans à Kanesatake. D’un côté, le groupe de cinq chefs, dont l’ancien grand chef, Serge Otsi Simon, accuse Victor Bonspille de mal gouverner la communauté.

De l’autre, Victor Bonspille et sa sœur, Valérie Bonspille, accusent leurs adversaires de faire de la microgestion , raison pour laquelle le grand chef avait demandé la fermeture du conseil de bande.

Serge Otsi Simon trouve cette situation regrettable. Je regrette que nous soyons dans l'obligation de faire de telles démarches. Nous espérons toujours une résolution de cette crise dans la paix et la vérité. Nous espérons aussi que la majorité silencieuse puisse bientôt pouvoir se prononcer sur le manque de bonne gouvernance du grand chef , a-t-il dit.

Le grand chef n'avait répondu à nos demandes de réactions au moment de publier ces lignes.