Autochtones en prison : « Le Canada doit accepter son héritage colonial »

Soixante-dix. C’est le nombre de recommandations que le bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada a porté à l’attention du gouvernement fédéral depuis sa création. Malheureusement, « la plupart d’entre elles sont restées sans réponses ».

Même si l’enquêteur correctionnel, Ivan Zinger, reconnaît que Service correctionnel Canada (SCC) n’a pas forcément tous les pouvoirs pour répondre aux recommandations , il liste une série de chose que l’organisme pourrait tout de même faire.

Par exemple, agir quant à la surreprésentation des Autochtones dans les prisons de sécurité maximale, ou encore lutter contre l’augmentation de tentative de suicide de cette population.

L'enquêteur correctionnel du Canada, Ivan Zinger, dénonce la discrimination dont sont victimes les Autochtones en prison.

Les chiffres sont alarmants : alors que les Autochtones représentaient 23 % des prisonniers il y a 10 ans, ils représentent désormais 32 %. La situation est pire chez les femmes : la moitié des détenues sont des femmes autochtones.

Le système correctionnel conserve de nombreuses caractéristiques colonialistes et contribue lui-même à la marginalisation et la criminalisation des Autochtones.

Selon Ivan Zinger, le système correctionnel perpétue les discriminations et le Canada aurait intérêt à accepter son héritage colonial .

Des aînés sous-payés

La situation des aînés qui travaillent souvent dans les pavillons de ressourcement, ces établissements spécialement créés pour répondre aux besoins des Autochtones, est dénoncée.

Leur contribution n’est pas valorisée ou reconnue, contrairement à celle des aumôniers , indique M. Zinger.

Cassidy Caron, présidente du Ralliement national des Métis, qui était aux côtés de M. Zinger lors d’une conférence de presse qui s’est tenue jeudi à Ottawa, abonde dans ce sens.

Les aînés ont un rôle important d'accompagner dans les prisons et apportent la culture des Autochtones pour les aider à guérir.

Le Canada doit respecter ses lois sur les normes d’emploi. Les aînés ont les mêmes droits que les chefs religieux qui officient dans les établissements fédéraux , dit-elle.

Ces constatations ne sont pas surprenantes, mais elles sont très graves.

En soutenant les propos de M. Zinger, elle ajoute : Le système colonial correctionnel canadien ne fonctionne pas pour les Métis .

Selon le rapport de M. Zinger, l’échelle de rémunération actuelle d’un aîné est de 72 600 à 83 800 $, selon les années d’ancienneté. Ces contrats ne dépassent pas 1717,5 heures par an. De l’autre côté, le taux de rémunération annuel le plus élevé pour les aumôniers au sein du gouvernement fédéral varie entre 82 223 et 89 892 $.

La présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron.

En outre, leur sécurité d’emploi est moins assurée. Des aînés ont relaté à l'enquêteur qu'ils n'osent pas dénoncer des situations qu’ils estiment injustes de peur de se faire congédier. Les aînés ne bénéficient pas non plus de congés maladie ou de pension , ajoute M. Zinger.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, Ghislain Picard, appuie : nos aînés méritent plus de respect .

Donner plus de pouvoir aux Autochtones

L'enquêteur a aussi mis l'accent sur l’importance des pavillons de ressourcement. Au Canada, six d’entre eux sont directement gérés par des communautés autochtones, quatre le sont par SCC .

Okima Ohci est un pavillon de ressourcement pour femmes. M. Zinger souhaite que plus de pavillons soient gérés directement par les Autochtones.

Problème les premiers sont encore sous-financés alors qu’on leur demande la même performance. Cette différence reflète un problème discriminatoire systémique , indique M. Zinger.

Ghislain Picard, estime que le Canada se retrouve face à un système à deux vitesses .

Il faut transférer aux Premières Nations [la responsabilité de ces pavillons],car c’est nous, les experts pour appuyer les détenus autochtones , dit-il.

Par ailleurs, l’Ontario, les régions du nord et les provinces de l’Atlantique sont dépourvus de pavillons de ressourcement.

Nathan Obed, président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, ajoute que ce qu’il faut pour limiter la présence d’Autochtones en prison, c’est de s’attaquer aux racines du mal. Cette surreprésentation est directement liée à l’absence d’appui concernant nos besoins en termes de santé, d’éducation, de logement, de sécurité alimentaire… , énumère-t-il.

Selon lui, ce sont des facteurs déterminants qui alimentent la pauvreté et conduisent à l’incarcération de bien des Autochtones.

Plus tôt cette année, après 15 ans de lobbying , Service correctionnel Canada a nommé une sous-commissaire pour les Autochtones, Kathy Neil. Il est toutefois prématuré de juger de ses actions.

Je l’ai rencontrée et elle me semble très compétente. Le défi sera de lui donner l’autorité nécessaire pour permettre une réforme en profondeur , affirme M. Zinger.