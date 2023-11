Le très attendu plan d’action de Michael Sabia, nouveau patron d’Hydro-Québec, espère jeter les bases d’une nouvelle collaboration de la société d’État avec les communautés autochtones jusqu’à annoncer une « démarche de réconciliation économique ».

Le plan d’action 2035 intitulé Vers un Québec décarboné et prospère confirme les premières étapes de développement de nouvelles installations hydroélectriques afin d’évaluer le potentiel des différents sites, notamment dans la Basse-Côte-Nord.

La société d’État prépare ainsi la table à de possibles projets de barrages, sans préciser lesquels, qui se fera en concertation avec les communautés autochtones, assure toutefois M. Sabia.

Il est excessivement important d’établir essentiellement un vrai sens de partenariat , a souligné le grand patron de la société d'État.

Il faut passer de compensations, la façon [dont] nous avons travaillé avec les communautés dans le passé, vers un nouveau modèle de partenariat , a-t-il ajouté du même souffle. Cette approche, a-t-il fait valoir, préconise une participation économique et financière dans nos projets pour créer une source de revenus indépendante et fiable pour [elles] .

Pour combler la demande croissante en énergie, Hydro-Québec prévoit également augmenter la puissance des centrales existantes, notamment la centrale Robert-Bourassa encadrée par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui nécessitera des discussions avec la Nation crie.

Hydro-Québec qui vise à doubler sa production d’électricité d’ici 2050 détaille dans les pages de son rapport comment elle compte mener le dialogue avec les Premières Nations et les communautés inuit de la province précisant qu’elle se fera en collaboration avec le gouvernement du Québec et dans le respect de trois principes fondamentaux .

En plus de mettre en place des partenariats plus étroits avec les communautés autochtones et de favoriser leur représentativité dans la main-d’œuvre et les sphères décisionnelles, Hydro-Québec promet de définir conjointement avec les Premières Nations et les Inuit les modalités de projets communs.

